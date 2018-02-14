إرجاء «ازدراء مشعل المالك فئة من المواطنين» إلى 7 المقبل

أرجأت محكمة الجنايات امس قضية ازدراء فئة من المواطنين ومخالفة قانون الوحدة الوطنية في شكوى الديوان الاميري ضد الشيخ مشعل المالك الصباح إلى 7 مارس المقبل للاطلاع .
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا يتهم الشيخ بضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى فئة من فئات المجتمع بألفاظ نابية، مشيرا إلى أن ما أثاره يحوي مساسا بالنسيج الوطني وإثارة للفتن بين الشعب وضرب المصالح القومية للبلاد.
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