إرجاء محاكمة المشتبه بتدبيره الاعتداء على المدمرة كول

واشنطن – أ ف ب، رويترز:

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن محاكمة المشتبه به الرئيسي في الهجوم على المدمرة الأميركية «كول» قبالة سواحل اليمن العام 2000، توقفت بعدما رفض محامو الدفاع العودة مع استئناف جلسة الاستماع.

وقطع القاضي العسكري فانس سباث الجلسة وقد بدا عليه الغضب لأنه لم يتمكن من إعادة محامي عبدالرحيم الناشري الرئيسيين إلى المحكمة.

واشتكى من أنه لا يستطيع إجبار محامي الناشري وهم مدنيون، على متابعة الجلسة، مضيفاً إن «هذا يدل على عدم احترامهم للقوانين، إنهم لا يتبعونها».

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ساره هيغينز إنه «في محاكمة تفجير المدمرة كول … أرجأ القاضي العسكري إلى أجل غير مسمى الجلسات السابقة للمحاكمة».

من ناحية ثانية، أقر رجل يمني الأصل من سكان نيويورك يدعى محمد رفيق ناجي بأنه مذنب أول من أمس، بمحاولة تقديم دعم لتنظيم «داعش»، واعترف بأنه حاول الانضمام للتنظيم وحض آخر على الانضمام أيضاً للتنظيم.