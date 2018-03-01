إزالة تعديات فروسية الجهراء والهجن

واصلت اللجنة المشتركة من الهيئة العامة للرياضة ولجنة إزالة التعديات بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، جولاتها لحصر المخالفات وإزلة التعديات في الهيئات الرياضية، حيث قامت اللجنتان الشمالية والجنوبية بجولات تفتيش شملت نادى فروسية الجهراء والنادي الكويتي لسباق الهجن وشملت أعمال اللجنة الشمالية خلال هذا الأسبوع القيام بزيارتين ميدانيتين لاسطبلات الجهراء وتم رصد عدد من المخالفات وتنفيذ عدد من الإجراءات القانونية والتي تمثلت في غلق اداري وتشميع محل حداد لتجهيزات الاعراس وغلق اداري وتشميع لمحل تجهيزات كوش اعراس وتحرير مخالفه من قبل البيئة.

كما تم وضع ملصق انذار ازالة لمدة ٢٤ ساعه لعدد ٤ سيارات بائع متجول كبيرة الحجم ووضع ملصق انذار ازالة لمدة ٢٤ ساعه لعدد ٢ سيارة بائع متجول صغيرة الحجم وفى الزيارة الثانية تم ازالة كيربي سبق وان تم انذاره من قبل اللجنة وازالة عدد ٢ سور كيربي من قبل ملاك الحظائر التي سبق ان تم انذارها من قبل اللجنة.

كما قامت اللجنة الجنوبية بزيارة حظائر نادي سباق الهجن وقامت بإزاله حواجز وبوابات ٤ اسطبلات وازالة الحواجز الخارجية والكيربي الداخلي في اسطبلين.