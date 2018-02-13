إزالة دور رابع في عقار مخالف في منطقة مبارك الكبير

أكدت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تواصل الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشون بقسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير في عموم مناطق المحافظة للتأكد من إلتزام اصحاب العقارات بإشتراطات وضوابط لائحة البناء مشيرة إلى أن الجولة التي تم تنفيذها من قبل المفتشين بقسم الإزالة أسفرت عن إزالة دور رابع مخالف بأحد العقارات .

في هذا السياق أوضح رئيس قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة المهندس ماجد المطيري بأنه تم خلال الجولة إزالة دور مخالف بأحد العقارات كان قد تم بناؤه بالمخالفة لاشتراطات ضوابط لائحة البناء بقانون البلدية 33/2016 .

وأكد المطيري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الإزالة مبينا بأنه بعد رصد مخالفة العقارمن قبل المفتشين خلال جولاتهم الشبه يومية التي يقومون بها تم توجيه إنذار لمالك العقار بإزالة الدور المخالف إلا إنه لم يلتزم وبعد إنتهاء المدة القانونية لفترة الإنذار تمت ازالة الدور الرابع المخالف من قبل المفتشين بالقسم .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي .