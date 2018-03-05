إسرائيل تؤكد وجود قواعد لإيران في سورية وترفض اقترابها من الجولان

القدس – وكالات:

أكد نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الكسندر بن تسفي أمس، أن إسرائيل حصلت على معلومات تثبت وجود قواعد إيرانية في سورية، مجدداً رفض تل أبيب لأي حضور إيراني هناك.

وقال بن تسفي في حديث للصحافيين، “لدينا معلومات بشأن وجود قواعد إيرانية في سورية، ولا تتوفر لدي معلومات دقيقة بشأن عدد هذه القواعد، لكنها قائمة”، مشيراً إلى أن إسرائيل بحثت هذه القضية مع موسكو، وطالبتها بضمانات بعدم اقتراب إيران من الجولان.

وأضاف إن “التواجد الإيراني في سورية بشكل عام مرفوض، خصوصاً عندما توجد لهم قواعدهم، لأن هذا سيعني تواجداً دائماً لهم هناك”.

وعلق على تصريحات الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الذي حذر من مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، وقال “آمل في ألا يحدث ذلك، أي المواجهة، وفي حال هاجم الإيرانيون إسرائيل، ونحن في المناسبة، نعتبر الحادثة المتعلقة بالطائرة المسيرة اعتداء مباشراً على أراضي إسرائيل، فلن يبقى أمامنا أي خيار آخر”.

وأكد “نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي، وعلى أي أحد يقدم على خطوات من هذا القبيل، أن يدرك حتمية ردنا”.

وأشار إلى أنه “قبل العام 2014، كانت الحدود الإسرائيلية مع سورية الأكثر هدوءاً، ومن الضروري العودة إلى هذه الحالة”، نافياً صحة المعلومات القائلة إن إسرائيل تقدم دعماً لـ”الجيش السوري الحر” لكي يواجه إيران في سورية.

وأوضح أن روسيا تتفهم القلق الإسرائيلي تجاه إيران، مشيراً إلى أن “وجود خلافات بيننا وبين روسيا بشأن إيران ليس سراً، وموقفنا واضح بهذا الشأن، وقلنا لزملائنا الروس أكثر من مرة إن التسوية في سورية ستتحقق فقط بشرط عدم وجود إيران وحزب الله وتشكيلات شيعية هناك”.

من ناحية ثانية، أكدت مصادر أميركية أن الوقت لم ينفد أمام الولايات المتحدة لمنع إيران من تحويل سورية إلى ممر جوي لها، وذلك من خلال وضع حد للسياسات الأميركية المضللة التي شجعت إيران على الاستمرار في جهودها لتحويل سورية إلى قاعدة متقدمة لها.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية أن إيران ليست بحاجة إلى وجود ممر بري إلى سورية في ظل وجود ممر جوي، وهو الذي استخدمته إيران منذ العام 2011، لنقل المقاتلين والأسلحة إلى دمشق، وذلك بعد أن فتح العراق مجاله الجوي أمام الطائرات الإيرانية للمرور إلى سورية.

وأضافت إن إداراتا الرئيس السابق باراك أوباما، واللاحق دونالد ترامب، لم تعملا على تعطيل هذا الممر الجوي، ما مكن إيران من تطوير ترسانة “حزب الله” اللبناني، كما نجحت بنقل التكنولوجيا اللازمة لإنشاء مصنع للصواريخ، معززة بذلك قدرة الحزب في أي مواجهة مقبلة مع تل أبيب، بالإضافة إلى أن إيران نجحت في تمكين “الحرس الثوري” من الانتشار بشكل دائم قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.