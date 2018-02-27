القدس – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، أن بلادها قررت تجميد فرض ضرائب على ممتلكات كنسية في مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نخشون “اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات على تشكيل فريق مهني برئاسة الوزير تسحيا هنغبي، بمشاركة الأطراف ذات الصلة، لصياغة حل لمسألة الضرائب البلدية على الممتلكات المملوكة للكنيسة التي ليست بيوت العبادة”.

وكان عشرات السياح الأجانب أقاموا في وقت سابق صلوات على باب كنيسة القيامة، وفي ساحتها الخارجية أمس، بعد إغلاقها لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على قرار إسرائيلي بفرض ضرائب على الممتلكات الكنسية في مدينة القدس.

من جهتها، دانت منظمة التعاون الإسلامي فرض ضرائب على الكنائس في القدس، وعدتها خطوة للتضييق الممنهج على كنائس المدينة المقدسة.

من جهة أخرى، جرى اتصال هاتفي أمس، بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تم تبادل الآراء بشأن آخر التطورات على الصعد كافة، وتم الاتفاق بين الجانبين على اللقاء قريباً.

وفي تطور جديد، حمل مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تبعات نقل سفارتها إلى القدس.

وأقرت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها موازنتها للعام الجاري، بقيمة نحو خمسة مليارات دولار وأحالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليها.

في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، أن الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الرئيس محمود عباس في مطالبة المجتمع الدولي بالتفكير في آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، تنبثق عن مؤتمر دولي يعقد منتصف العام الجاري.

من ناحية ثانية، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقاً شاملاً على الأراضي الفلسطينية، بدءاً من منتصف ليل أمس، وحتى منتصف ليل السبت المقبل، بمناسبة عيد المساخر “بوريم” اليهودي.

على صعيد آخر، صادق الكنيست أول من أمس، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يفرض قيوداً على تسليم جثامين شهداء فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين أمس، باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينياً من الضفة الغربية.

في غضون ذلك، نددت عائلة الطفل محمد فضل التميمي (15 عاماً) أمس، بتصريحات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي، التي نفى فيها مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن إصابته بتهتك في جمجمته قبل أشهر، مؤكدة أن الطفل أصيب برصاص مطاطي.

من جانب آخر، ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الاحتلال يواصل احتجاز الأسير وائل النتشة في زنازين سجن نفحة، ويقيد يديه وقدميه ويحرمه من الطعام ومن قضاء حاجته.

إلى ذلك، تنظر محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، في السادس من مارس المقبل، في طلب الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح.