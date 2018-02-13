إسرائيل تجهزت لخطوات عسكرية في سورية ومكالمة بوتين نتانياهو أوقفت الحرب

عواصم – وكالات: أفادت أنباء صحافية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع السبت الماضي، حداً لما وصفته مواجهة بين إسرائيل وإيران في سورية، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وذكرت “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير، أن القيادة الإسرائيلية كانت تتهيأ على الأرجح لاتخاذ خطوات عسكرية جديدة في الأراضي السورية إلا أن تلك المكالمة الهاتفية المصيرية أوقفت التصعيد فوراً.

وخلصت إلى أن الهدوء الذي ساد المنطقة بعد الاتصال بين بوتين ونتانياهو أظهر مرة أخرى من هو سيد الموقف الحقيقي في الشرق الأوسط، مؤكدة أن روسيا تقرر سير الأمور في المنطقة فيما لا تزال الولايات المتحدة طرفاً “غائباً حاضراً” فيها.

على صعيد آخر، نقلت جريدة “إيلاف” الإلكترونية عن ضابط إسرائيلي كبير قوله، إن إسرائيل تقاتل “فيلق القدس” في سورية ولا تتدخل في الحرب السورية، كاشفا ان غالبية العمليات العسكرية الاسرائيلية والضربات الجوية استهدفت “فيلق القدس” الايراني و”حزب الل” اللبناني.

وقال إن مطار تيفور “مطار إيراني بامتياز وفيلق القدس يستغله لعمليات تجميع ونقل أسلحة متطورة لحزب الله وتدريب مقاتليه على استخدامها بما في ذلك الطائرات المسيرة المتطورة”.

من جهته، قال وزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن جيش الأسد و”حزب الله” متلازمان، مهدداً رئيس النظام بشار الأسد بضربه عسكرياً إذا خرقت إيران “الخطوط الحمراء” المرسومة من قبل تل أبيب.

وأضاف إن إسرائيل ترى في الأسد “عنصر ضعف” في محور المقاومة الذي يضم أيضا إيران و”حزب الله”.