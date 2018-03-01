إسرائيل تسعى لاستخدام المجال الجوي السعودي

القدس – وكالات:

طلبت شركة الطيران الإسرائيلية «العال» دعم مجموعة ضغط في قطاع الطيران المدني العالمي لمساعدتها في الحصول على الموافقة اللازمة لاستخدام المجال الجوي السعودي حتى تتمكن من المنافسة مع المسار المزمع لشركة طيران الهند «اير انديا» بين الهند وإسرائيل.

وجاء الطلب في خطاب أول من أمس، من الرئيس التنفيذي في «العال» جونين أوسيشكين إلى رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» ألكسندر دو جونياك.

وقال أوسيشكين «أخاطبك وأطلب من اياتا التدخل وتمثيل مصالح قطاع الطيران المدني والمطالبة بحقوق عبور أجواء متساوية لجميع شركات الطيران في الأجواء السعودية ومعارضة أي شكل من أشكال التمييز».

من ناحية ثانية، أعلن قصر كينسنغتون الملكي البريطاني في بيان، أمس، أن الأمير وليام، الثاني في ترتيب العرش البريطاني، سيزور الصيف المقبل، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ليصبح أول فرد من الأسرة الملكية البريطانية يقوم بهذه الزيارة الرسمية في إطار جولة ستقوده أيضاً إلى الأردن.

وأضاف إن «الزيارة تتم بطلب من حكومة جلالة الملكة»، فيما أكد وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون الشرق الأوسط الستير بورت أنها تشكل «فرصة مهمة وفريدة لتشجيع العلاقات الديبلوماسية والثقافية في المنطقة».

ورحب الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بالزيارة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله وزير الخارجية البرازيلي الويزيو نونيس أمس، ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

على صعيد آخر، أجبرت السلطات الإسرائيلية أول من أمس، فلسطينياً على هدم متاجره في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة «عدم الترخيص».

وفي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أمس، خمسة فلسطينيين.

وفي غزة، توغلت قوات الاحتلال بشكل محدود أمس،، داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، فيما شهد القطاع تظاهرة لمدرسين وطلبة تابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، رفضاً لتقليص التمويل الأميركي للوكالة، في حين استهدفت زوارق الاحتلال الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم، في عرض بحر شمال القطاع.

وفي تطور جديد، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية وهيئات الأسرى بإلغاء التشريعات الإسرائيلية العنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

إلى ذلك، عقد نتانياهو ليل أول من أمس، اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب الدينية اليهودية، في مسعى لإيجاد حل للأزمة الناجمة عن مشروع قانون يتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.