إسرائيل تسعى للسيطرة على أملاك الكنائس بالقدس القديمة

رام الله – الأناضول:

أكد رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى أمس، أن إسرائيل تسعى لمصادرة ما تمتلكه الكنائس المسيحية في القدس، تحت ستار فرض الضرائب عليها، مشيراً إلى أن الكنائس تمتلك نحو 28 في المئة من مساحة البلدة القديمة.

وقال عيسى إن إسرائيل، تسعى للسيطرة على تلك الممتلكات عبر فرض ضرائب باهظة على ممتلكات الكنائس، بأثر رجعي، كونها تعلم أنها لن تستطيع دفعها.

وأضاف إن “إسرائيل تطالب الكنائس بدفع 191 مليون دولار، وهي تعلم أنها لا تستطيع أن تدفع ذلك… إنها تسعى إلى السيطرة على أملاك الكنائس”.

وأشار إلى أن الأوقاف المسيحية في البلدة القديمة بالقدس، تبلغ نحو 28 في المئة من مساحتها، فيما تبلغ نسبة الأوقاف الإسلامية 29 في المئة، مؤكداً أنه توصل لهاتين النسبتين من خلال دراسة علمية أعدها.