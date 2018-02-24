إسرائيل تسيس جهاز القضاء لشرعنة الاستيطان

رام الله – أ ش أ: اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، الحكومة الإسرائيلية بتسييس جهاز القضاء ليعمل من أجل تسوية وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، في بيان، أن “الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية الإسرائيلية في الكثير من المحطات، في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحويلها لإفادة النشاطات الاستيطانية”.

وأشار إلى أن وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد كشفت أخيراً، عن جهود كبيرة لتسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

يشار إلى أنه يوجد في الضفة الغربية نحو 150 مستوطنة معترف بها من الحكومة الإسرائيلية، ونحو 200 بؤرة استيطانية من دون موافقة الحكومة، ومن دون تدخل من الأخيرة في الوقت ذاته.