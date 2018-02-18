رام الله – وكالات: أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس، مقتل فلسطينيين إثنين برصاص الاحتلال في غزة، بعد تفجير أسفر عن جرح جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع، ردت عليه إسرائيل بغارات على مواقع لحماس.

وقالت المصادر إن الفلسطينيين هما سالم صباح وعبدالله أبو شيخة، وكلاهما في السابعة عشرة من العمر، قتلا في شرق رفح بجنوب القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، أنه هاجم “18 هدفاً لحماس”، مضيفاً إن “ثمانية أهداف ضربت في مجمع عسكري قرب دير البلح”.

وفي وقت سابق قصفت مقاتلات “ستة أهداف عسكرية في غزة تابعة لحماس بينها نفق هجومي من حي الزيتون باتجاه الأراضي الإسرائيلية … ومجمع عسكري” قرب دير البلح.

من جهته، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، تنظيم “لجان المقاومة الشعبية” بتنفيذ التفجير أول من أمس، على الحدود، محملاً “حماس” المسؤولية عن “كل ما يخرج من قطاع غزة”.

وقال “سيبقى الحساب مفتوحاً حتى يتم تصفية من يقف خلف الهجوم، قد يستغرق ذلك يومين أو أسبوعين أو شهرين لكننا سنقوم في النهاية بتصفية كل من نفذ الهجوم”.

في غضون ذلك، اعتقلت إسرائيل ناشطين ينتمون إلى خلية تابعة لحركة “الجهاد”، بزعم أنهم يخططون لزرع قنبلة على طريق كان من المقرر أن يمر عليه موكب ليبرمان.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أنه تم تفكيك خلية مسلحة أخرى في بيت لحم كانت تخطط لتنفيذ هجوم بإطلاق نار، مشيرة إلى اعتقال ستة من الفلسطينيين.

على صعيد آخر، رفضت “حماس” في بيان، أمس، اتهامات أميركية تحملها المسؤولية عن أزمات قطاع غزة الإنسانية.

من جانبها، حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس، إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في غزة.

من ناحية ثانية، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أمس، غياب شريك السلام الإسرائيلي في ظل التوسع الاستيطاني، الذي يعكس أن اليمين الحاكم في اسرائيل يتفاوض مع ذاته، ويعمل على حسم ملفات الحل النهائي وفرض الأمر الواقع من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين.

ويعتزم الرئيس محمود عباس، طلب رعاية دولية لعملية السلام من مجلس الأمن الدولي، بديلاً عن الوساطة الأميركية الحصرية لها، وذلك خلال كلمة يلقيها غداً الثلاثاء، أمام المجلس.

إلى ذلك، شارك العشرات من الفلسطينيين في غزة، أمس، في وقفة، تضامناً مع المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، فيما شارك العشرات من عمال شركات النظافة، المتعاقدة مع وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في مسيرة، للمطالبة بصرف رواتبهم.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس، على مشروع قانون اقتطاع أموال القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.