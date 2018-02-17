رام الله – وكالات:

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل تمارس سياسة الضم الزاحف بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات.

وذكر المكتب في تقرير “الاستيطان الأسبوعي”، أن سياسة الضم الزاحف من خلال التشريعات التي يسنها الكنيست باتت سياسة رسمية تمارسها حكومة إسرائيل على مرآى ومسمع المجتمع الدولي وبتشجيع من الإدارة الأميركية.

وعدد الإجراءات الاستيطانية التي نفذتها إسرائيل، حيث صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ودان الخطوة، داعياً إلى تحويلها إلى منصة انطلاق جديدة في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

وأكد أن هذا القانون الخطير يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها حكومة الاحتلال بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس، إن خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب بمجلس الأمن الدولي “سيمثل رؤية للسلام، ويشكل مرحلة جديدة للصراع”.

وأضاف إن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية، ستكون جوهر الخطاب الذي سيلقيه عباس الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن “مرحلة جديدة من النضال بدأت للحفاظ على الهدف الجامع لشعبنا الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره”.

وشدد على أن “هذه المرحلة الحساسة والخطيرة في تاريخنا النضالي، تتطلب مواقف واضحة فلسطينياً وعربياً”، وأن “المعركة الحالية بشأن القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد”.

وأشار إلى أن الخطاب سيشكل رسالة للعالم بأسره، مفادها بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم ومزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة.

إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبومرزوق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أمس، إن “أي مشروع لن يمر، ما دام الشعب الفلسطيني يرفضه”.

وفي الضفة الغربية، شيع آلاف الفلسطينيين أمس، جثماني نمر الجمل، شمال غرب القدس، وحمزة زماعرة من مدينة حلحول بمحافظة الخليل، اللذين كان الجيش الإسرائيلي يحتجزهما بعد قتلهما، فيما عم الإضراب الشامل مدينة حلحول.

وحمل المشيعون الأعلام ورايات الفصائل الفلسطينية، وصوراً للشهيدين، مرددين هتافات منددة بممارسات الاحتلال.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين أمس، ساحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.