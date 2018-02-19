إسرائيل: لبنان مسؤول عن أي هجوم ينفذه “حزب الله”

القدس – الأناضول، رويترز:

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أمس، أن إسرائيل تنظر إلى لبنان على أن مسؤول عن أي هجوم تنفذه منظمة “حزب الله” اللبنانية على إسرائيل.

وقال إردان في مؤتمر الجاليات اليهودية في قارة أميريا الشمالية، المنعقد في القدس الغربية، إن “إسرائيل ترى في لبنان مسؤولاً عن أي اعتداء تتعرض له من حزب الله”، مضيفاً إن “هذا الحزب هو عنصر رئيسي في حكومة بيروت”.

وأوضح “نطلب من الولايات المتحدة لعب دور أكبر في منع ايران من تحويل سورية إلى دولة دمية تابعة لها”، مشيراً إلى أن إسرائيل ستعمل “ما هو ضروري لحماية مصالحها”.

في سياق متصل، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس، عن قلقه بشأن احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين إسرائيل و”حزب الله”، المدعوم من إيران.

وقال إن ما صدر من إسرائيل و”حزب الله” من إشارات في الآونة الاخيرة أظهر أنهما لن يسمحا بحدوث ذلك ولكن “أحيانا تكفي شرارة لإشعال هذا النوع من الصراع”.