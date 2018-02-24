كتب- مشعل السنعوسي:

احبط رجال جمارك المطار محاولة آسيوي تهريب كمية كبيرة من مخدر “الماريغوانا” تقدر بنحو 3 كيلو و 700 غرام.

وقال نائب رئيس لجنة الاعلام الالكتروني ومراقب مطار الكويت الدولي عيسى بن عيسى ان اجهزة التفتيش اعطت احد المفتشين اشارة بوجود اجسام غريبة في كرتون من بين امتعة وافد اسيوي قدم من موطنه.

واضاف انه تم اخضاع الحقائب للتفتيش اليدوي وعثر على المخدرات مخبأة بين اغراض اخرى وضعها الاسيوي في الكرتون للتمويه ليتم التحفظ على المتهم والمضبوطات واحالته الى الجهات المختصة وثمن بن عيسى جهود رجال جمارك المطار في التصدي لتهريب الممنوعات والمواد المحظوة وترجمة تعليمات مدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوي باتخاذ اقصى اجراءات الحيطة والحذر لحماية امن الوطن.