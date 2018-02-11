كتب – مشعل السنعوسي:

ألقى رجال امن حولي القبض على وافد آسيوي مروج للخمور في منطقة حولي.

وقال مصدر امني انه خلال تجوال دورية امنية للحفاظ على الامن ولضبط المطلوبين والمخالفين، اشتبه رجال الامن بقائد مركبة سار بشكل سريع لدى مشاهدته الدورية وعند اللحاق به وضبطه تبين انه مقيم آسيوي وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 62 زجاجة خمر مستوردة.

واحيل والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

من جانب آخر، ألقى رجال امن الاحمدي القبض على مواطن مطلوب على ذمة قضية مخدرات في منطقة الفحيحيل.

وذكر مصدر امني انه خلال تجوال دورية امنية اشتبه رجال الامن بمركبة وعند توقيف قائدها تبين انه مواطن وبالاستعلام عنه اتضح انه مطلوب القاء قبض لإدارة مكافحة المخدرات فتم تحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.

من جانب آخر تمكن رجال الامن من القبض على ثلاثة وافدين من جنسية عربية ووافد آسيوي مطلوبين الى التنفيذ المدني على ذمة قضايا مالية.