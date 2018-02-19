إسقاط خليجين بشبو وآسيوين بخمر محلي

كتب- مشعل السنعوسي:
القى رجال أمن الجهراء القبض على مقيمين خليجيين وبحوزتهما مواد مخدرة على طريق السالمي باتجاه الجهراء.
وفي التفاصيل اقام رجال الامن نقطة تفتيشية على طريق السالمي واثناء ذلك اشتبهوا بأحد الاشخاص خليجي الجنسية وبرفقته احد اصدقائه من الجنسية ونفسها وعند تفتيش مركبتهم عثر بحوزتهما على كيس شفاف وبداخله مادة مخدرة من نوع شبو وحبوب مخدرة فتم تحويلهما مع المضبوطات الى الادرة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهما.
ومن جانب اخر تمكن رجال امن العاصمة من القبض على وافدين آسيويين وبحوزتهما بطلا خمر محلي يخفيانها في صندوق المركبة فتم تحويلهما مع المضبوطات الى مخفر المنطقة.
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