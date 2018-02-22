بعنوان الكتابة نمط حياة استضاف مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي ضمن فعاليات حديث الاثنين الروائي الكاتب اسماعيل فهد اسماعيل ادار الجلسة الثقافية الروائية بثينة العيسى التي تحدثت في تقديمها للامسية بداية قالت كان طفلاً وكانت القراءة هي قدره، يبدأ والده في فقد بصره يتهيأ للعمى ويعلم ولده القراءة قبل ان يدخل المدرسة بين سن الرابعة والخامسة كان الصغير قد صار قارئاً.

وتابعت منذ البداية هيأ الاب صغيره ليكون حكواتياً كان البيت هو المكان الذي يجتمع فيه الجيران والفلاحون كي ينطقوا للطفل الذي يقص عليهم الحكايا الشهيرة بتفاصيل جديدة من صنعه كان ينهل من حكاية الف ليلة وليلة صار الصبي رجلاً حائزاً على البكالوريوس في الادب والنقد، واشتغل في التدريس.

واشارت العيسى الى ان الكاتب في الثلاثين من عمره نشر وايته الأولى «كانت السماء زرقاء» في تلك الايام ادرك انها لم تكن رواية يقول كان الجميع يكتب قصصاً وقصائد منذ خطواته الأولى اعتبر مجرباً وفي عام 1985 قرر الكاتب ان يستسلم لقدره وان يتفرغ للكتابة عاش بانتمائمين اسماعيل فهد اسماعيل في حضرة التجربة والكتابة.

وتحدث اسماعيل عن بعض ملامح عمله القادم صندوق اسود اخر، ورأى الكاتب نفسه مواطناً كونياً فقد عاش في العراق وفي الكويت وفي الفلبين متجاوزاً حدود الجغرافيا والوثائق الرسمية والتطبيقات وغرس رواياته في مصر ولبنان وفلسطين والكويت والعراق.

ووصف نفسه بالمشاكس مكاناً وزماناً وفارضاً لنفسه هوية انسانية شاملة واكد على انه كلما اراد الكتابة عن مكان ما حاول الابتعاد عنه ليخلق لنفسه ذهناً صافياً محايداً وحاجزاً شفافاً يمكنه اختبار مشاعره الحقيقية تجاه الوطن الذي يكتبه.

وتناول الروائي في حديثه بعض الاشكاليات التي تواجه الكاتب قبل الكتابة وخلالها وبعدها ونقد الجمهور وفهمهم للرواية وفق منظورهم الخاص وكذلك اهوائهم الخاصة والتي يقصد الكاتب عكسها تماماً او عدم تقبل قارئ ما لتناول الكاتب لقضية تخصه في اشارة لرفض بعض القراءة مشروعه الوائي عن قصة ناجي العلي وشخصيته الساخرة في فنون الكاريكاتير.