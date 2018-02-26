الغانم: كل العالم الحر يؤيد إقرار هدنة إنسانية في سورية ووضع حد لحمام الدم

تواصلت أمس الاشادات المحلية والعربية والدولية بدور الديبلوماسية الكويتية في اقرار مجلس الامن القرار رقم 2401 بالاجتماع بشأن الوضع الإنساني في سورية ووقف القتال وتطبيق الهدنة لمدة 30 يوما.

وبعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اشاد فيها بدور الديبلوماسية الكويتية في اقرار قرار مجلس الامن 2401 بالاجماع والمتعلق بالوضع الانساني في سورية.

وقال الغانم في برقيته ان الجهود التي بذلها الشيخ صباح الخالد والمندوب الكويتي الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي والتي جاءت بتوجيهات من سمو الامير والمتعلقة بمسودة القرار الكويتي السويدي المشترك هي محل تقدير كل العالم الحر الذي يؤيد وقف الاعمال القتالية في سورية واقرار هدنة انسانية هناك لمدة شهر تسهيلا لدخول المساعدات الاغاثية ولوضع حد لحمام الدم الذي تصاعد بشكل كبير اخيرا وخاصة في الغوطة الشرقية.

واشار الغانم الى ان القرار الاممي الجديد هو باكورة الدور الدبلوماسي الكويتي المتوقع خاصة مع بدء عضوية الكويت في مجلس الامن مع بداية العام الحالي ورئاسة الكويت الدورية لمجلس الامن الدولي في فبراير الجاري.

وأشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي بذلتها الديبلوماسية الكويتية لاعتماد مجلس الامن الدولي قرارا بشأن وقف القتال وتطبيق هدنة إنسانية في سورية لمدة 30 يوما.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان عن أمله في أن يشكل اعتماد القرار نقطة تحول تجاه إيجاد حل سلمي دائم للأزمة السورية استنادا إلى مقررات “جنيف 1” وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باعتبار الحل السياسي الخيار الوحيد للقضية السورية.

وأشار العثيمين إلى أهمية ترجمة القرار “2401” على أرض الواقع لوقف معاناة الشعب السوري وخاصة في “الغوطة الشرقية” التي ظلت تتعرض لاعتداءات وحشية يومية الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء وتدمير المناطق السكنية. وأشاد ب”الجهود المقدرة” التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية والسويدية في تقديم مشروع القرار واعتماده من مجلس الأمن.

من جانبه وجه مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد بن الحسين امس تحية الى الكويت على خلفية قيادتها لمجلس الامن الدولي والجهود المبذولة للوصول الى قرار وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق. جاء ذلك في كلمة ألقاها ابن الحسين مفتتحا الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي تتواصل اعمالها حتى ال23 من مارس المقبل.

واضاف المفوض الاممي ان القرار الذي جاء باجماع الدول الاعضاء في مجلس الامن “يدفع الى الاصرار على تنفيذه الكامل ودون ابطاء رغم وجود مبررات للحذر من الاخفاق لا سيما ان هذا القرار يأتي بعد سبع سنوات من الفشل في وقف العنف والقتل الجماعي المتواصل والمخيف”.

ولفت ابن الحسين الى ان الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المحاصرة في سورية الى جانب مناطق في الكونغو الديمقراطية واليمن وبوروندي وولاية (راخين) الشمالية في ميانمار توصف بأنها من أكثر “مسالخ البشر” الآن لأنه “لم يتم القيام بما يكفي في وقت مبكر وجماعي لمنع الفظائع المتزايدة” بها.

واكد في الوقت ذاته “تحمل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية استمرار هذه المعاناة والالم طالما بقي حق النقض (فيتو) مستخدما لمنع ما يمكن أن يقلل المعاناة الشديدة للأبرياء”.

واشاد ابن الحسين رغم ذلك بجهود فرنسا “الجديرة بالثناء” في صفوف مجموعة الخمسة الكبار لتأييدها مدونة لقواعد السلوك بشأن استخدام حق النقض (فيتو) والتي انضمت اليها بريطانيا أيضا ويدعمها الآن أكثر من 115 بلدا مطالبا كلا من الصين وروسيا والولايات المتحدة بالانضمام اليها لانهاء “الاستخدام الخبيث لحق النقض”. وانتقد ابن الحسين عدم قدرة المجتمع الدولي على “فهم الطبيعة البشرية الانسانية” واسباب العلل التي تصيب بعض الدول والمجتمعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الاساسية بما فيها من حقوق اقتصادية واجتماعية ومدنية وسياسية واستمرار الحرمان من الحرية وذلك رغم التقدم العلمي الهائل الذي مكن الانسان من سبر اغوار الذرة والنواة”.

كما انتقد عودة مفهوم “الدولة الامنية والقمع وسلب حريات الصحفيين والاعتقالات التعسفية والتعذيب وقذف المعارضين بتهمة الارهاب في الوقت الذي تنتشر كراهية الأجانب والعنصرية في أوروبا”. يذكر ان الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من 26 فبراير الجاري الى 23 مارس المقبل لمناقشة تقارير وملفات اوضاع حقوق الانسان في العالم سواء تلك المتعلقة بدول بعينها او بموضوعات حقوق الانسان بالتفصيل في حوارات تفاعلية بين الحكومات وخبراء الامم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وألقت الصحف المصرية أمس الضوء على أعياد الكويت الوطنية ومسيرة الاستقرار والازدهار بها تحت القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وأشادت صحيفة (الاخبار) في تقرير مطول بدعم الكويت المستمر لشعوب سورية واليمن والسودان وفلسطين مشيرة الى ان استضافتها (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) “تترجم رسالتها الإنسانية”.

وذكرت الصحيفة أن الكويت بقيادة سمو امير البلاد “تحولت في فترة وجيزة الى مصنع للقرارات العربية والمواقف الدولية التي كانت نتاجا للاحداث التي احتضنتها ارض الكويت وساهمت رعايته بشكل فاعل في انجاحها على الرغم من التحديات الكبيرة والازمات المتلاحقة التي تشهدها الدول العربية”.

من جانبها وصفت صحيفة “الاهرام” العلاقات الكويتية – المصرية بانها نموذج متميز للعلاقات بين الدول العربية مستعرضة العلاقات بين البلدين على مدى عقود.

بدورها قالت صحيفة (الجمهورية) ان تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم يشكل “علامة فارقة” في تاريخ الكويت، فيما أكدت صحيفة (الوفد) أن علاقات الكويت ومصر “ستراتيجية ومتعددة الابعاد والمجالات من السياسة الى الاقتصاد ومن الثقافة الى الاعلام”.

الى ذلك وصفت صحيفة (الوطن) سمو أمير البلاد بأنه “رجل المصالحات وقائد الانسانية” الذي نجح في تحقيق نهضة واستقرار بلاده وقادها نحو العالمية مضيفة أن سموه “داعم قوي لمصر ومحب لشعبها”.