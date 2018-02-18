استقبل الوسط النيابي المبادرة التي اعلن عنها الديوان الاميري امس بشأن تحمل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد مديونيات الغارمين من نزلاء المؤسسات الاصلاحية بترحيب وارتياح بالغين، مشيدين بهذه الخطوة الكريمة من سموه.

وأكد النواب ان مثل هذه المبادرات ليست غريبة على امير الانسانية الذي اعتاد العالم على مبادراته الخيرة والكريمة.

في هذا الاطار، ثمن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري امس عاليا “مكرمة” صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحمل سموه ديون الغارمين المحبوسين على ذمة قضايا مالية من المواطنين والمقيمين.

ووصف الكندري في بيان صحافي المكرمة السامية بـ”المبادرة التي تضاف الى سجل سموه في المجال الإنساني والذي برز فيه بشكل لافت للعالم والإنسانية جمعاء”.

وقال إن تكفل سموه بديون الغارمين للمواطنين والمقيمين رجالا ونساء “موقف شرعي وديني” مضيفا أننا “لا نملك إلا الدعاء لسموه بموفور الصحة وأن يطيل عمر سموه وأن يدفع عن سموه وعن الكويت وشعبها كل سوء وبلاء ومكروه”.

وشكر النائب طلال الجلال سمو الامير على قراره الانساني بتسديد ديون السجناء من مواطنين ومقيمين على ذمة قضايا مالية على نفقة سموه الخاصة.

وقال الجلال في تصريح صحافي: سموه بقراره هذا ادخل الفرحة في بيوت اسر السجناء، وليست بغريبة على سموه الذي تم تكريمه من الامم المتحدة قائدا للعمل الانساني.

وسأل الله العلي القدير ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وان يديم على كويتنا الحبيبة نعمة الامن والامان.

بدوره ثمن النائب ماجد المطيري القرار وقال: ليس غريبا على سموه مثل هذه المبادرات فهو قائد للعمل الإنساني بأسره وسموه عرف عنه اغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وإعانة المنكوب.

من جهته، بين النائب محمد الحويلة ان ‏الأمر الأميري السامي القاضي بتسديد ديون المحبوسين يؤكد أن سموه الوالد الذي يتلمس حاجات ومشاكل أبنائه ليبادر بحلها، داعيا أن يكتب المولى لسموه وافر الصحة وطول العمر والسداد والتوفيق.

في الاطار نفسه، أشاد النائب د.حمود الخضير بالمبادرة، مؤكدا انها ليست غريبة على سموه والذي لم يتوان أبدا عن صنائع الخير والمعروف.

وأضاف الخضير في تصريح: “كثر الله خيرك يا سمو الامير فجهودك الإنسانية التي غمرت الكويت والعالم بأسره لم ولن تتوقف”.

كما توجه النائب خليل الصالح بالشكر الى سمو الأمير وقال: ان هذه المكرمة تضاف الى سجل عطائه الذي بيض وجه الوطن أمام دول العالم بأسرها وتجسد سعي سمو الأمير الدؤوب في تلمس اوجاع المكلومين والمحتاجين.