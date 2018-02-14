إصابة ثلاثة باطلاق نار بمدخل وكالة الأمن القومي الأميركية

واشنطن – وكالات: تحقق الشرطة الأميركية، في اطلاق نار وقع في وقت مبكر من صباح أمس، بالقرب من مقر وكالة الامن القومي الاميركية في محيط العاصمة واشنطن، وادى الى جرح شخص واحد.

وبثت محطة “ان بي سي نيوز” صورا لسيارة سوداء وقد نخرت عدة رصاصات زجاجها الامامي، واصطدمت بالحواجز الاسمنتية التي تحمي المجمع الخاضع لحراسة أمنية مشددة، فيما يظهر شخص موثوق اليدين يجلس على حافة الرصيف.

وقال ناطق باسم وكالة الامن القومي في تغريدة على “تويتر”، ان “السلطات تسيطر على الوضع ولم يعد هناك تهديد للامن”، بينما قال ناطق باسم مجمع فورت ميد العسكري “يمكننا ان نؤكد اصابة شخص واحد لكن لا نعرف في اي ظروف”، فيما ذكرت شبكة التلفزيون المحلية “ايه بي سي 7 نيوز” ان ثلاثة اشخاص جرحوا بالرصاص وتم توقيف مشتبه به.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بالتيمور الذي يقوم بالتحقيق انه “تم احتواء” الحادثة، فيما اعتبر مصدر في أجهزة تطبيق القانون انه من المبكر جدا معرفة ما إذا كان ما حصل عبارة عن هجوم على المجمع أم لا، مضيفا “لا يزالون بصدد التأكد من الوقائع”.

من جهته، اعلن البيت الابيض انه تم ابلاغ الرئيس دونالد ترامب باطلاق النار.

وقالت الرئاسة في بيان ان “الرئيس اُبلغ بإطلاق النار في فورت ميد. افكارنا وصلواتنا مع كل الاشخاص الذين اصيبوا”.