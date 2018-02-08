إصابة زوجين آسيويين قفزا من شقتهما بالسالمية هرباً من حريق

كتب – مشعل السنعوسي:

اخمد رجال الاطفاء حريقا اندلاع في عمارة سكنية بمنطقة السالمية وفور ورود بلاغ الى مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء توجهت فرق الاطفاء من مركزي السالمية والبدع بقيادة المقدم خليفة السويدي والرائد بدر الكندري وعند وصولهم تبين وجود شخصين مصابين «رجل وامرأة» من الجنسية الاسيوية في ساحة العمارة نتيجة قفزهما من الشقة المجاورة للحريق قبل وصول فرق الاطفاء وتم تسليمهما الى فنيي الطوارئ الطبية واخلاء المبنى من السكان ومكافحة الحريق الواقع الذي شب في الطابق الثاني السيطرة عليه في وقت قياسي وتم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب التي ادت للحريق.