إصابة شخصين ومواطنة في تصادمين وإنقلاب على طريقي العبدلي والخليج

كتب – مشعل السنعوسي:

وقع حادث تصادم وانقلاب على طريق العبدلي اسفر عن اصابة شخصين بكسور وجروح متفرقة في انحاء الجسد وتم نقلهما من قبل رجال الاسعاف الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل ورد بلاغ الى غرفة العمليات في وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب وعلى الفور توجه رجال الامن والطوارئ الطبية والاطفاء الى موقع البلاغ وعند وصولهم قام رجال الاطفاء باخراج قائدي المركبتين ونقلهم من قبل سيارات الاسعاف فقام رجال الامن بتخطيط الحادث لمعرفة اسباب وقوعه وتم نقل المركبتين من على الطريق وتنظيم حركة السير.

ومن جانب آخر، نقلت مواطنة الى مستشفى مبارك اثر تعرضها لحادث تصادم ثنائي اسفر عن اصابتها بجروح متفرقة في انحاء الجسد على طريق الخليج العربي.