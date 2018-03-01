إصابة مواطنين في مشاجرة ومصري ضرب آسيويا

كتب- مشعل السنعوسي:

وقعت مشاجرة دامية بين مواطنين في منطقة الجهراء اسفرت عن اصابتهما بجروح وكدمات وفور ورود بلاغ الى غرفة العمليات بوزارة الداخلية تفيد بوقوع المشاجرة توجه رجال الامن والطوارئ الطبية الى الموقع وتبين ان مجموعة من المارة فضت المشاجرة وتم نقل المصابين الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج واوضحت التحقيقات الاولية ان هناك خلافات سابقة بين المتشاجرين وتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقهما. على جانب آخر تقدم وافد آسيوي الى مخفر جليب الشيوخ ببلاغ ضد وافد مصري يقطن بالقرب من مسكنه ضربه بالعصا على كتفه وهدده بالقتل فألقى رجال الامن القبض على المتهم واتخذوا الاجراء اللازم بحقه.

وفي الفروانية هتك مجهول عرض وافدة آسيوية في احدى البنايات التي تقطنها ولاذ بالفرار بعد استنجادها بحارس البناية والسكان وجار البحث والتحري لضبط المتهم.

الى ذلك تقدمت مواطنة الى مخفر الفحيحيل تفيد بان قائد مركبة “دفع رباعي” طاردها طالبا منها اخذ رقم هاتفه وهددها بالاصطدام بها وتم التعرف على المركبة وجار ضبط قائدها من قبل رجال المباحث.