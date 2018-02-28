إصابة 11 عسكرياً عقب فتح رسالة مشبوهة

واشنطن – وكالات: أعلن رجال الإنقاذ بمقاطعة أرلنغتون الأميركية أمس، عن إصابة 11 شخصاً عقب فتح رسالة مشبوهة في قاعدة عسكرية للجيش الأميركي قرب واشنطن، ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم القاعدة إن الموظفين داخل المبنى بدأوا يشعرون بالمرض بعد “فتح شخص ما رسالة”.

وأكد مسؤولو البحرية الأميركية أن الأعراض الأولية شملت تهيج الوجه والعين والجلد، وأن شخصاً واحداً بدأ ينزف من أنفه بعد فتح الرسالة، مضيفين إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” توجهوا إلى القاعدة، القريبة من مقر وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، وباشروا التحقيقات للوقوف على ملابسات ودوافع الحادث.

وأشاروا إلى أنه من غير الواضح من فتح الرسالة وما تحتوي عليه.