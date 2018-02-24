كتب – مشعل السنعوسي:

أخمد رجال الاطفاء حريق منزل عربي مكون من ثلاثة ادوار بمساحة 500 متر في منطقة خيطان واسفر الحريق عن اصابة أربعة اشخاص وتم نقلهم من قبل رجال الطوارئ الطبية الى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل تلقت غرفة العمليات بلاغا عن وجود حريق في منزل للعزاب بمنطقة خيطان وعلى الفور توجهت فرق اطفاء مراكز الفروانية وصبحان الى الموقع وعند الوصول تبين ان الحريق في منزل عربي مكون من 3 ادوار بمساحته خمسمئة متر تقريبا وعلى الفور تم تشكيل فرقتي مكافحة وانقاذس، حيث تم اخلاء المنزل من 30 شخصا كانوا متواجدين.

وبدأت فرق المكافحة حيث واجهت الفرقة في البداية وقبل السيطرة على الحادث بعض الصعوبات بسبب التخزين العشوائي للاثاث والاخشاب وانفجار سلندرات الغاز الموجودة في ممرات المنزل وجار التحقيق من قبل مراقبة تحقيق الحوادث لمعرفة اسباب الحريق.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق متفرق واصابة شخص باختناق وتم نقلهم على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواجد في موقع الحادث رئيس نوبة مركز صبحان المقدم محمد المعيوف ورئيس نوبة الفروانية الرائد عبدالوهاب الصراف.

كما تواجد بموقع الحادث رجال وزارة الداخلية والطوارئ الطبية.