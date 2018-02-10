إصلاحات الدول العربية خفضت عجز الموازنات إلى 6.3 في المئة

دبي – الأناضول: قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أمس: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية ساهمت بخفض متوسط عجز الموازنات العامة إلى 6.3 بالمائة في 2017.

وكان متوسط العجز في الموازنات العامة لسنة 2016، بلغ 10.3 بالمئة.

وأضاف الحميدي، خلال كلمته أمام المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية المنعقد بـ«دبي»، إن الدول العربية بدأت في العام الماضي تطبيق برامج ترشيد الإنفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولاً للإصلاح الضريبي.

وأوضح أن استمرار جهود الإصلاح سينخفض بنسب العجز إلى نحو 5.1 ٪ خلال العام الحالي 2018.

وعزز صعود سعر برميل النفط في 2017، من إعادة ضبط نسب العجز في موازنات الدول العربية المنتجة للنفط، مقارنة بأسعار 2016.