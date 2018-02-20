إضافة فئات جديدة للمساعدات الاجتماعية كالعجز المادي والمتزوجات من غير كويتيين

كتب – فارس العبدان:

أكدت مديرة إدارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فايزة الفيلكاوي أن الوزيرة هند الصبيح “مهتمة بإقرار تعديلات قانون المساعدات الاجتماعية المتوقعة العام الجاري لايصالها الى المستحقين دون غيرهم”، كاشفة في الوقت ذاته ان الوزارة “تعكف حاليا على دراسة الحالات التي لا يشملها القانون ولكنها مستحقة بالفعل، وسيكون هناك تعديل لمصلحة المواطنين كحالات العجز المادي والمتزوجات من غير كويتي”.

وأوضحت الفيلكاوي خلال احتفال لادارة الرعاية الاسرية تحت شعار “بيدي أبني وطني” انه “سيتم اعادة النظر في المساعدات وصرفها حسب الحالات المستحقة”، مشددة على انه “لن يتم ايقاف اي من الحالات التي يتم الصرف لها حاليا، لكن التعديل سيشمل اعادة صرف المساعدات لحالات تم ايقافها، واضافة فئات جديدة، لمواكبة ما يستجد في المجتمع”.

ولفتت إلى “السعي لانجاز الربط الآلي الكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالمساعدات الاجتماعية الى جانب الجهات الست المربوطة حاليا”، مشيرة الى “وجود نية لانشاء نظام قانوني ومالي من خلال هذا الربط، لمنع اي تجاوز او تلاعب”.

وبينت ان “الادارة تدير حاليا 28 وحدة مركزية بمختلف المحافظات، وستفتتح وحدة السالمية قبل نهاية مارس المقبل، اضافة الى فتح وحدات جديدة في مناطق عدة والعمل على فترتين صباحية ومسائية بهدف تسريع الانجاز وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين”، قائلة ان “ادارة الرعاية ستذهب الى المواطنين في منازلهم وليس العكس من خلال توفير خدمة المندوبين لكبار السن وانشاء تطبيق ذكي عبر الهواتف النقالة لتقديم المعاملات والردود عليها”.

من ناحيتها، شددت وكيلة الشؤون لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري على أن الوزارة “تخطط لتحقيق مزيد من المكتسبات للشباب”، مؤكدة “استعدادها لاحتضان المنتجين من اصحاب المشاريع الصغيرة وتقديم الدعم المطلوب لتسويق انتاجاتهم بمختلف المستويات”.