إطلاق سيارة مرسيدس بنز الفئة A الجديدة

احتفلت مرسيدس-بنز الفئة-A الجديدة بإطلالتها العالمية الأولى في أمستردام، لتكشف عن طراز مميز بشخصية شبابية وديناميكية، مع مقوّمات أكثر تطوراً وراحة من أي وقت مضى. وتعيد الفئة-A تعريف معنى الفخامة العصرية بالكامل في فئة السيارات الصغيرة الحجم، كما أنها تُحدث نقلة نوعية في التصميم الداخلي للسيارات. ومن الناحية التكنولوجية، تنتزع الفئة-A الصدارة بجدارة، ليس بسبب تجربة مستخدمي مرسيدس-بنز (MBUX) وحسب، بل لأنها توفر أيضاً عدداً من الوظائف التي كانت فيما سبق متاحة فقط على فئة السيارات الفاخرة. ففي مواقف معيّنة، يمكن للمرة الأولى قيادتها بصورة شبه ذاتية، كما تتوفر مصابيح أمامية متعددة الأطياف بتقنية LED عند الطلب. وتأتي جميع طرازات الفئة-A الجديدة أيضاً مجهّزة بمحركات البنزين الجديدة والفعّالة، ومع أن مرسيدس-بنز قد حافظت في هذه السيارة على الإطلالة الرياضية الأنيقة، نجد أنها عزّزت من الخصائص العملية المفيدة فيها.

وتقول بريتا زيغر، عضو مجلس الإدارة في “دايملر إيه جي” والمسؤولة عن مبيعات سيارات مرسيدس-بنز: “نطمح مع الجيل الرابع للفئة-A أن نعيد تعريف معنى الفخامة العصرية في فئة السيارات الصغيرة الحجم. وللقيام بذلك، اعتمدنا مزيجاً من التصميم الديناميكي المتكامل مع مفهوم للتشغيل البديهي. ومع تجربة مستخدمي مرسيدس-بنز (MBUX)، نستحدث تجربة جديدة كلياً للعملاء”.