كشفت لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة د.مشعل الربيع عن تشكيل الجهاز الفني الذي سيقود منتخبنا الوطني خلال مواجهتي الاردن والكاميرون الدوليتين المقرر ان يخوضهما الازرق خلال التوقف الدولي القادم «فيفا داي» يومي 21، 25 من مارس المقبل، على ان يتم اعلان الاسماء بعد الجولة الـ 15 بالدوري.

وضم الجهاز إلى جانب الصربي رادوجكو أفراموفيتش مدرب التضامن الحالي مساعده مع العنيد الوطني جمال القبندي إلى جانب مدرب الحراس سمير دشتي في حين لم يتم الاستقرار على هوية مدرب اللياقة الذي من المنتظر ان يحسم أمره خلال الساعات وفقا لرؤية رادي بالتنسيق مع لجنة التسوية.

وعقدت لجنة التسوية اجتماعا تشاوريا أمس مع رادي بحضور عضوي اللجنة خالد الجار الله ومرزوق العجمي للوقف على الخطوط العريضة لبرنامج إعداد المنتخب استعداد للتجمع المقبل.

من جانبه أكد د. مشعل الشاهين رئيس اللجنة بأن الاجتماع جاء من أجل وضع خطة لتجهيز المنتخب للمباراتين الوديتين أمام الأردن في 21 مارس بالعاصمة الأردنية عمان وأمام الكاميرون بالكويت في 25 من الشهر ذاته.

وأشار إلى أن اللجنة خلال اجتماعها مع المدرب وضعت جدولا زمنيا بشأن الأمور المتعلقة بالإعلان عن أسماء اللاعبين وموعد مغادرة الأزرق للأردن وكذلك المعسكر الداخلي الذي سينخرط فيه اللاعبين خلال فترة التجمع القادمة.

وأضاف الربيّع أن لجنة التسوية حرصت على إيضاح بعض الأمور للمدرب من بينها سبب اختياره لتدريب الأزرق وذلك لخبرته الكبيرة خصوصا في المباريات الدولية، لافتا أنها ستقدم الدعم الكامل للمدرب من أجل الظهور بشكل مميز خلال المواجهتين.

واختتم رئيس لجنة التسوية تصريحه مبينا أن «رادي» حرص على الاجتماع مع رئيس الجهاز الطبي د. عبدالمجيد البناي وذلك للاطمئنان على حالات بعض اللاعبين.

الجولة 15 تحسم القائمة

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب عقب نهاية الجولة الـ 15 من عمر دوري «فيفا» الممتاز والمقرر أن تقام يومي 11، 12 مارس المقبل بعد متابعته منافسات الدوري خلال الجولات الثلاث القادمة إلى جانب فتح قنوات اتصال مع مدربي الأندية للوقف على جاهزية اللاعبين على أن يبقى الباب مفتوح لاستبدال عدد من اللاعبين بعد الجولة السادسة عشر في حال تعرض ايا من اللاعبين المختارين للإصابة، وقبل المغادرة إلى العاصة الاردنية عمان عقب الجولة السابعة عشر التي تختتم في 17 مارس من اجل مواجهة الاردن قبل العودة للبلاد والدخول في معسكر مغلق تمهيدا لملاقاة الكاميرون 25 مارس بالكويت.