مشكلتنا في الكويت ان نظرة قيادتنا تسبق نظرة البعض منا كشعب بمراحل طويلة، فنظرة القيادة نظرة مستقبلية بعيدة المدى تتجاوز الغزو العراقي وتداعياته ومشكلات الماضي التي اصبحت في عهدة التاريخ، أو أصبحت هي نفسها تاريخاً نستفيد منه العبر والعظات ولا ننساه، لكننا لا نبقى اسرى لذلك التاريخ، فالقيادة في الكويت المشهود لها تتمتع برؤية واقعية تؤمن بالجغرافيا ايمانها بالتاريخ، وترسم سياسة واقعية لأجيال قادمة تعتمد العلاقات الاقتصادية وتبادل المصالح كأساس لعلاقات حسن الجوار، فالدول تحرص على مصالحها حرصها على أمنها، بعيداً عن الشعارات التي لا تنفع ولا تشفع، بل ثبت ان ضررها اكثر بكثير من نفعها، فالتفكير العقلاني الواقعي يلغي التعاطف مع الشعارات التي لم تعد مجدية في هذا الوقت، فقد تجاوزها الزمن بمراحل، بل انتهى زمنها ولَم تعد صالحة لهذا الزمان!

قد يقول البعض كيف ننسى ما حصل والغزو والشهداء والاسرى واستباحة ارضنا ثم نساهم بإعادة إعمار البلد المعتدي، ونصم آذاننا عن الأصوات التي لا تزال تهاجمنا من العراق نفسه وتصفنا بأننا العدو الاول للشعب العراقي، وهناك فيديوهات متداولة تثبت ذلك، كذلك هناك أصوات كويتية ترفض رعايتنا لمثل هذا المؤتمر وهناك أصوات كثيرة لاتريد لهذا المؤتمر، ان ينجح، بل ولاتريد من الأساس إقامته في الكويت على أساس ان البلد المعتدى عليه لايجوز ان يعقد مؤتمرا يجمع المانحين فيه لإعادة إعمار بلد معتدي عليه وتعتبر المؤتمر مكافأة للمعتدي!

وهذا يبقى توجه يحترم، لكن لا يؤخذ به فهذه النظرة قصيرة المدى التي لا تبني للمستقبل، وإنما تلتفت للوراء بشكل دائم ولا تتجاوز الغزو وتداعياته، وتريد ان تعيش اسيرة الماضي على حساب المستقبل، بينما القيادة ببعد نظرها وحكمتها تنظر نحو المستقبل بتفاؤل وانفتاح ورغبة جادة بعلاقات حسن جوار تبنى على أساس الاحترام المتبادل، وتبادل المصالح بمايعود بالخير على البلدين والشعبين. وما احوجنا الى النظرة المستقبلية التي ترسم للاجيال خارطة طريق خالية من رواسب الماضي، فالأمم التي سبقتنا بالتقدم والازدهار تسامت على جراح ماضيها، ونظرت نحو مستقبل اكثر اشراقا، وقديما قيل لو جلسنا قضاة على الماضي لأضعنا المستقبل، وهكذا هي الحياة، فتاريخنا نعتز ونفخر فيه، لكن الجغرافيا تفرض علينا واقعاً آخر قد لا يقبله البعض منا حاليا لسبب او لآخر، لكنه مهم جدا لمستقبل يتجاوز الماضي لكي لا يضيع المستقبل، لذلك نقول وعن قناعة تامة: ان قيادتنا تفكيرها يسبق تفكير البعض منا بمراحل، وقد لا يستوعب البعض هذا التفكير في وقتنا الحالي، لكنه بالتأكيد سوف يستوعبه في المستقبل القريب، لذلك مطلوب منا دعم المؤتمر والمساعدة على إنجاحه بكل قوة، فنجاح المؤتمر نجاح للكويت، وهذا ما يهمنا اما الذين لهم رأي اخر فعليهم الان ان يلتزموا الصمت حتى يروا النتائج… زين.

طلال السعيد