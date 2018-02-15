سعود عبد العزيز العطار

سعود عبد العزيز العطار

هكذا كانت ومازالت الكويت تهب دائما وتمد يد العون والمساعدة وتقديم الدعم والمبادرات الإنسانية في إغاثة المنكوبين وإعانة المحتاجين لكل شعوب العالم في مختلف الأوجه والأصعدة الأقتصادية والسياسية والإجتماعية والمعنوية للقاصي قبل الداني وأخرها مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق ومادمرته الحرب ضد تنظيم داعش بهدف تأهيل البنى التحتية وإعادة الإستقرار والتنمية ونحن بلا شك نفخر ونعتز بذلك رغم وجود مسلسل الفساد المستشري في العراق وفشل البرلمان العراقي بتحديد موعد الإنتخابات والصراعات الداخلية بين الكتل والأحزاب.

لكن بالتأكيد ما يسعدنا أكثر أن يكون «دهنا في مكبتنا» بأن ندعو بمثل هذا المؤتمر والتجمع لكل رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية ونلتفت للكويت وللمواطن الكويتي وهما الأجدر والأحق لكي نرى خيراتنا بتلك الإنجازات والطموحات والآمال والتمنيات والآحلام أن تتحقق على أرض الواقع والتي طال إنتظارها للأسف الشديد كثيرا لدرجة قد تناسيناها لنراها ونسمع بها فقط تتحقق من حولنا ونحن عاجزون تماما عن الحركة لا حول لنا ولاقوة.

فإعمار الكويت يجب أن يكون له الأولوية والأسبقية قبل كل شيء لنعيدها منارة إلى سابق عهدها كما كانت لؤلؤة الخليج فكلنا يتطلع كما يطلق عليها «كويت جديدة 2035» والتي ستقوم على ركائز كما جاءت بتلك الخطة المستقبلية مثل: إدارة حكومية فاعلة، إقتصاد مستدام، بنية تحتية متطورة، بنية معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة وبالمقابل تقديم الخدمات كالدفع والسداد والتراسل الإلكتروني للمواعيد والإستعلام وتقديم الطلبات وإصدار التراخيص وتطبيقات التعليم الإلكتروني وغيرها بما يخدم الوطن والمواطن.

آخر كلام:

تزامنا مع مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق طالعتنا بعض أصوات النشاز كالعادة من بعض البرلمانيين والإعلاميين التي تشكك وتتهم الكويت ومواقفها متناسين هذه المفارقة قبل أعوام العراق غزا الكويت دولة ذات سيادة وإحتلها وشرد أهلها وأراد مسحها من على الخريطة والوجود وها هي الكويت اليوم تحشد وتجمع العالم لإعادة إعمار العراق وذلك بهدف نهاية حقبة وطي صفحة الخلافات مابين البلدين والشعبين الشقيقين.

والله خير الحافظين

كاتب كويتي