إغلاق “خدمة” العدان ثلاثة أيام

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه سيتم إغلاق مركز خدمة العدان في”قطعة 2″ بشكل مؤقت لإجراء أعمال الصيانة داخل المبنى.

وأوضحت الإدارة في بيان صحافي أمس أن إغلاق المركز سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري مهيبة بالمواطنين التوجه إلى أقرب مركز خدمة لإنجاز معاملاتهم، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة افتتاح المركز.