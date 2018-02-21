إغلاق مكتب لـ”أونروا” في الضفة الغربية

رام الله – الأناضول:أغلق ناشطون فلسطينيون أمس، مكتباً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” شمال الضفة الغربية، ومنعوا مركبات الوكالة من الحركة، باستثناء المركبات التابعة لوزارتي التعليم والصحة، وذلك رفضاً لسياسة تقليصات الخدمات التي تقدمها “أونروا” للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة.

وقال عضو “اللجنة الوطنية المركزية لمواجهة تقليصات وكالة الأونروا” عماد شتوي إن فعاليات عدة سيجري تنظيمها رفضاً لقرار الوكالة تقليص خدماتها والتصدي لمحاولات إنهاء عملها، مشيراً إلى أن تلك الفعاليات ستكون تصاعدية.

وأضاف “أغلقنا اليوم (أمس)، مكتب الوكالة في نابلس ليوم واحد ومنعنا المركبات من الحركة، وغداً (اليوم)، ننظم مسيرة جماهرية للمطالبة بالعدول عن قرار تقليص الخدمات”.

واعتبر “أونروا” “عنوان اللاجئ الفلسطيني، ووقف خدماتها يعني تصفية قضية اللاجئين والذهاب بهم إلى مصير مجهول”.