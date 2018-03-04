إفصاحات الشركات المدرجة

925 ألف دينار أرباح “الامتياز” من بيع عقار بـ 11 مليونا

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية أنه تم الانتهاء من إجراءات بيع ونقل ملكية العقار الواقع في مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، للمشتري وذلك بسعر 11 مليون دينار (36.7 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت ربحاً صافياً من البيع بقيمة 925.5 ألف دينار ( 3.1 مليون دولار)، سيتم تسجيلها في البيانات المالية للشركة بالربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة أعلنت في مطلع فبراير الماضي، عن قيامها بتوقيع عقد البيع الابتدائي لبيع العقار المُشار إليه، والمملوك للشركة.

وأنهى سهم “الامتياز” جلسة البورصة امس متراجعاً 0.7% عند سعر 141 فلساً، وذلك بتداول 1.77 مليون سهم بقيمة 250.9 ألف دينار.

تأجيل استنئاف “الصلبوخ” ضد “راكان العقارية” لــ 6 مايو المُقبل

أجلت محكمة الاستنئاف النظر في الدعوى المُقامة من شركة الصلبوخ التجارية على الحكم الصادر ضدها لصالح شركة راكان الإقليمية العقارية، لجلسة 6 مايو 2018.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن “الاستئناف” قررت تأجيل النظر في الدعوى لحين ورود التقرير من إدارة الخبراء.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق ببطلان قرارات عمومية “الصلبوخ” العادية التي انعقدت في 19 مايو 2015 وبطلان مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت “الصلبوخ” في بيان امس، أن تأجيل النظر في الاستئناف لجلسة 6 مايو المُقبل هو حكم ابتدائي ولم يصدر بعد منطوق الحكم.

وقامت “الصلبوخ” في مايو من العام الماضي، بالطعن على الحكم الصادر ضدها في الدعوى المُشار إليها، وأخذت القضية في التأجيل أكثر من مرة لحين ورود تقرير الخبراء.

وأنهى سهم الشركة جلسة البورصة مرتفعاً بنحو 2% عند سعر 52 فلساً، وذلك بتداول 3.5 ألف سهم بقيمة 174.5 دينار.