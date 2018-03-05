إفصاحات الشركات المدرجة

«استثمارات» تتسلم 8.15 مليون دولار من تخارج استثماري

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تسلم مبلغ 8.15 مليون دولار تقريباً؛ وذلك نظير حصتها من الدفعة الأولى من حصيلة التخارج من مشروع محفظة الولايات المتحدة السكني المُتعدد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً من تسلم المبلغ المُشار إليه، موضحة بأنه سيتم الإفصاح لاحقاً عند تسلم الدفعة الأخيرة.

أنهى سهم «استثمارات» جلسة أمس بالبورصة مرتفعاً بنحو 1.9% عند سعر 98.8 فلس؛ وذلك بتداول 220.03 ألف سهم بقيمة 21.5 ألف دينار تقريباً.

«أفكار القابضة» تستقيل من مجلس إدارة «الكوت» تمهيداً للتخارج

أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عن تقدم شركة أفكار القابضة باستقالتها من عضوية مجلس إدارة «الكوت»، اعتباراً من تاريخ 21 فبراير الماضي، وبالتالي استقالة ممثلها في المجلس، بشار ناصر التويجري.

وقالت «الكوت» في بيان للبورصة أمس إن أفكار القابضة تملك نسبة 10 % من أسهم الشركة، موضحة بأن الاستقالة تأتي في إطار توجه «أفكار» إلى تغيير الهدف من التملك إلى «تخارج».

كانت «الكوت» أعلنت في 21 فبراير الماضي، عن تغيير الهدف من تملك «أفكار القابضة» في رأسمال الشركة إلى «تخارج من استثمار»، حيث تُعادل حصتها في رأس المال 10.09 مليون سهم تقريباً.

ويبلغ رأسمال «الكوت» نحو 10.09 مليون دينار، موزعاً على 100.9 مليون سهم تقريباً، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وتُعد شركة بوبيان للبتروكيماويات المالك الأكبر في رأسمال «الكوت» بحصة تبلغ نسبتها 24.75 %، تليها حصة يعقوب يوسف الجوعان بواقع 23.44%، ثم شركة جبلة القابضة بنحو 11.6 %، وأخيراً حصة أفكار القابضة.

جلسة استئناف «الخليجي» على حكم لصالح «بيتك» بداية أبريل المقبل

قال بيت الاستثمار الخليجي إنه تم تحديد جلسة استئناف بتاريخ 1 أبريل 2018، للنظر في استئناف الشركة على حكم صدر ضد «الخليجي» لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك».

وأوضح «الخليجي» في بيان للبورصة أن محكمة الاستئناف سوف تنظر في طلب الشركة بإلغاء حكم المحكمة الكلية الصادر لصالح «بيتك».

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكماً في منتصف فبراير الماضي، ضد «الخليجي» لصالح «بيتك» بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وتغريم المُستشكلة مبلغ 100 دينار ومصادرة الكفالة وألزمتها بالمصروفات و50 ديناراً مقابل أتعاب المُحاماة.

وأفادت الشركة في البيان أنه لا يمكن تقدير الأثر المتوقع على «الخليجي» في المرحلة الحالة جراء الحكم السابق؛ وذلك لأن الدعوى ما تزال في مراحل التقاضي.

وعاد سهم «الخليجي» للتداول بالبورصة وذلك بعد أن رفضت هيئة أسواق المال خطة إعادة الهيكلة المُقدمة من قبل الشركة في 10 يناير الماضي، مع إعادة السهم للتداول مرة أخرى.

وأنهى سهم الشركة جلسة الأمس بالبورصة متراجعاً 20 % متصدراً القائمة الحمراء، مع تصدره نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 11.33 مليون سهم بقيمة 211 ألف دينار تقريباً.

«أسس» تتخارج من استثمار عقاري بقيمة 3.4 مليون دولار

أعلنت مجموعة أسس القابضة عن تخارجها من استثمار ضمن محفظة الشركة العقارية مُصنف تحت بند «استثمارات مُتاحة للبيع»، بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليون دولار (بما يُعادل 1.02 مليون دينار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العائد الإجمالي على الاستثمار يبلغ 493 ألف دولار (148 ألف دينار)، وذلك عن فترة الاستثمار أي بمعدل 9 % سنوياً.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للتخارج سينعكس على المركز المالي للشركة بزيادة بند النقد والنقد المُعادل المُدرج ضمن الأصول المتداولة بمبلغ 3.34 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018، وبمبلغ 80 ألف دولار خلال الربع الثاني من العام.

وأضافت أن بند الاستثمارات المُتاحة للبيع المُدرج ضمن الأصول غير المتداولة سينخفض بمبلغ 3.3 مليون دولار نتيجة عملية التخارج وسينعكس ذلك على المركز المالي للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي.