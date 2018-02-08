إفصاحات الشركات المدرجة

أرباح “المباني” ترتفع 2% في الربع الرابع

أظهرت النتائج المالية لشركة المباني، تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.6% على أساس سنوي وبحسب نتائج الشركة المنشورة على موقع البورصة بلغت أرباح الفترة 12.45 مليون دينار (41.6 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 12.26 مليون دينار (41 مليون دولار) للربع الرابع من 2016.

وبلغت أرباح الشركة في العام الماضي 49.15 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 48.66 مليون دينار في عام 2016، بارتفاع نسبته 1%.

وقالت الشركة في البيان، إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى الانخفاض في أعباء التمويل.

كانت الشركة سجلت أرباح للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 36.7 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 36.4 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2016، بارتفاع طفيف نسبته 0.74%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلوس لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

ودعا مجلس الإدارة عمومية الشركة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الاثنين 26 مارس 2018 في تمام الساعة 11 صباحاً بمجمع الأفنيوز، المرحلة الرابعة، وذلك لمناقشة التوزيعات وما يُستجد من أعمال.

2.6 مليون دينار أرباح “المواشي” فى 2017

أظهرت النتائج المالية لشركة نقل وتجارة المواشي، بلوغ أرباح الشركة في العام الماضي 2.6 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 3.89 مليون دينار في عام 2016 .

وبحسب نتائج الشركة للبورصة ، بلغت أرباح الربع الرابع من 2017 نحو 133 ألف دينار (444.4 ألف دولار)، مقابل أرباح بنحو 1.33 مليون دينار (4.44 مليون دولار) للربع الرابع من 2016.

وقالت الشركة في البيان، إن تراجع أرباح الفترة يعود إلى زيادة تكاليف التشغيل نتيجة لارتفاع أسعار الأغنام من بلد المصدر بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك ارتفاع سعر صرف العملة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.47 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 2.56 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2016، بتراجع نسبته 3.5%.

454 ألف دينار أرباح “إنجازات” من تخارج عقاري في فرنسا

أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية عن تحقيق ربح بنحو 453.82 ألف دينار (بما يُعادل 1.52 مليون دولار) من تخارج عقاري في فرنسا.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة امس، إن التخارج تم من مبنى سكني مملوك مع أطراف أخرى في باريس، بقيمة 4.85 مليون يورو (بما يُعادل 1.8 مليون دينار).

وأوضحت الشركة في البيان أن الأرباح الناتجة من التخارج سوف يظهر أثرها في نتائج الربع الأول من عام 2018.

زيادة أرباح “تجارة” 95%

أظهرت النتائج المالية لشركة التجارة والاستثمار العقاري، ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 94.6% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة على موقع البورصة بلغت أرباح الفترة 351.22 ألف دينار (1.17 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 180.47 ألف دينار (603 ألف دولار) للربع الرابع من 2016.

وبلغت أرباح الشركة في العام الماضي 706.25 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 810.06 ألف دينار في عام 2016، بانخفاض نسبته 12.8%.

وقالت الشركة في البيان، إن تراجع أرباح الفترة يعود إلى خسائر من إعادة تقييم عملات أجنبية.

وحققت الشركة أرباحاً بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 355.03 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 629.32 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2016، بانخفاض نسبته 43.6%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 3% بإجمالي 1.11 مليون دينار، تستحق في 20 مارس المُقبل ويتم توزيعها بتاريخ 27 من ذات الشهر.