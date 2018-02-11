إفصاحات الشركات المدرجة

مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 20٪ نقداً

16.4 مليون دينار أرباح “الكويتية للاستثمار” خلال العام الماضي

أظهرت البيانات المالية للشركة الكويتية للاستثمار بلوغ أرباح الشركة في الربع الاخير من 2017 نحو 243 ألف دينار (811.35 ألف دولار)، مقابل أرباح بنحو 2.04 مليون دينار (6.81 مليون دينار) للربع الرابع من عام 2016.

كما أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 16.44 مليون دينار في العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 3.98 مليون دينار في عام 2016، بنمو نسبته 313.1%.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة، إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى الزيادة في الربح غير المُحقق من استثمارات مُحتفظ بها لغرض المُتاجرة بقيمة 1.62 مليون دينار.

وأضافت “الكويتية” أن من ضمن أسباب ارتفاع أرباح العام الماضي، تحقيقها ربحاً من بيع استثمارات مُتاحة للبيع بقيمة 6.54 مليون دينار تقريباً.

كما أوضحت أن الأرباح ارتفعت في العام الماضي أيضاً بسبب زيادة مُخصصات القروض الائتمانية بمبلغ يُقدر بحوالي 4.14 مليون دينار.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 735.1% بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 16.2 مليون دينار، مقابل ربح بقيمة 1.94 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 20 فلساً لكل سهم، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2016 بنسبة 7% بواقع 7 فلوس للسهم الواحد.

وقالت الشركة: إن الأرباح المُقترحة عن عام 2017 تستحق للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق بتاريخ 8 أبريل 2018، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 17 من ذات الشهر.

2.7 مليون دولار أرباح اسمنت الفجيرة

أظهرت النتائج المالية لشركة صناعات أسمنت الفجيرة، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، تسجيل تراجع في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من 2017 بنسبة 9%.

ووفقاً لافصاح للشركة في البورصة سجلت خلال الربع الأخير من 2017 صافي أرباح بنحو 10 ملايين درهم او مايعادل 2.7 مليون دولار، مقابل 11 مليون درهم بما يعادل 3 ملايين دولار بالفترة نفسها من العام 2016.

وعلى صعيد الأرباح السنوية انخفضت صافي أرباح الشركة إلى 37.1 مليون درهم ، مقارنة بأرباح قدرها 56.7 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2016، بنسبة 35%.

وعزت الشركة في بيانها سبب الانخفاض في صافي الأرباح إلى تراجع الإيرادات بنسبة 7 %، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العامة والإدارية بنسبة 29 % لتصل إلى 23.6 مليون درهم مقارنة بـ 18.3 مليون درهم خلال عام 2016.

وأوصى مجلس إدارة شركة “صناعات أسمنت الفجيرة”، المدرجة ببورصتي أبوظبي والكويت، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال عن عام 2017، وفقاً لبيان.