إفصاحات الشركات المدرجة

25 مليون دينار تسهيلات لـ «القرين» من بنك محلي

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن توصلها إلى اتفاق للحصول على تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بالدولار، بما يُعادل 25 مليون دينار (83.4 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن توصلها للاتفاق يأتي في إطار إعادة تمويل ديونها الحالية من باب تنويع مصادر التمويل بشروط تمويلية أفضل.

كانت الشركة أعلنت في 10 ديسمبر الماضي، عن دخولها في مناقشات مع بعض البنوك المحلية والأجنبية بهدف التنويع والحصول على شروط تمويل أفضل لديونها الحالية.

«كفيك» تُعيد تصنيف استثمارات مالية بقيمة 7.3 مليون دينار

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» بإعادة تصنيف استثماراتها المالية والبالغة 7.32 مليون دينار (بخلاف محفظة القروض) والمحاسب عنها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي السابق رقم (39) والذي حل محله معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (9).

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ، أنه تم إعادة التصنيف وفقاً لمتطلبات ذلك المعيار الجديد والذي أصبح واجب التطبيق من 1 يناير 2018.

وأضافت الشركة بأنه سوف يتم تسجيل أثر إعادة ذلك التصنيف على الأرصدة الافتتاحية للأرباح المُرحلة كما في 1 يناير 2018.

وقالت الشركة إنه لا يوجد تأثير على إجمالي حقوق ملكية «كفيك»، حيث انخفضت الأرباح المُرحلة للشركة بمبلغ 101.02 ألف دينار مع زيادة مقابلة بنفس المبلغ في حساب احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات المالية المبوبة من خلال الدخل الشامل، موضحة بأن هذا الأثر خاضع للتدقيق من قبل مراقبي الحسابات.

انسحاب «نفائس» من البورصة اليوم

أعلنت بورصة الكويت على موقعها الرسمي أن شركة نفائس القابضة سوف تنسحب رسمياً من البورصة اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2018.

وكانت هيئة أسواق المال وافقت في أواخر مارس الماضي، على انسحاب «نفائس» من بورصة الكويت، موضحة بأن 7.26% فقط من أسهم الشركة قابلة للتداول في البورصة.

ووافق مجلس إدارة الشركة مطلع يوليو الجاري على تخفيض رأس المال بقيمة 22.13 مليون دينار، ليصل إلى 10 ملايين دينار؛ لعدم الحاجة إليه.