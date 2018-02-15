إفصاحات الشركات المدرجة

“الساحل للاستثمار”: تصنيف أصول بـ 12 مليونا

أعلنت شركة الساحل للتنمية والاستثمار عن قيامها بإعادة تصنيف أصولها المالية البالغة 12.02 مليون دينار تقريباً، والمُحاسب عنها في السابق وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (39)، على أساس معينار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (9).

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس أن عملية إعادة التصنيف جاءت وفقاً لمتطلبات الميار الدولي الجديد، والذي أصبح واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2018.

وأضافت أنه سوف يتم تسجيل أثر إعادة ذلك التصنيف على الرصيد الافتتاحي للخسائر المُرحلة كما في 1 يناير 2018.

وأشارت “الساحل” أنه لا يوجد تأثير على إجمالي حقوق الملكية في الشركة، إثر عملية إعادة التصنيف، حيث انخفضت الخسائر المُرحلة للشركة بمبلغ 258.83 ألف دينار مع انخفاض مقابل بنفس المبلغ في حساب احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات المالية المُبوبة من خلال الدخل الشامل، موضحة بأن هذا الأثر خاضع للتدقيق من قبل مراقبي الحسابات.

“الأمان للاستثمار” توصي بتخفيض رأس المال 24%

أوصى مجلس إدارة شركة الأمان للاستثمار في اجتماعه الأخير امس بتخفيض رأس المال من 19.65 مليون دينار إلى 15 مليون دينار، بنسبة انخفاض تُقدر بنحو 23.7%.

وبحسب بيان الشركة، فإن التخفيض سيتم عن طريق شطب جميع أسهم الخزينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2017 والبالغة نحو 16.48 مليون سهم بتكلفة قدرها 849.82 ألف دينار، وخصم قيمتها الاسمية البالغة 1.65 مليون دينار تقريباً من رأسمال الشركة، وإضافة الربخ الناتج عن الشطب البالغ 798.47 ألف دينار، والذي يمثل الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة وقيمتها الاسمية، إلى حقوق مساهمي الشركة.

وأضافت أنه سيتم تخفيض نقدي لرأسمال الشركة لزيادته عن الحاجة بمبلغ 3 ملايين دينار، وذلك بإلغاء عدد 30 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد، وسداد القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة نقداً للمساهمين المُسجلين بسجلات الشركة عند الاستحقاق.

وأوضحت الشركة في البيان، أن الأثر المالي لعملية تخفيض رأس المال، في حال إقرارها من العمومية، سيترتب عليه انخفاض حقوق مساهمي “الأمان” بمقدار التخفيض النقدي لرأس المال بمبلغ 3 ملايين دينار.

“الرابطة” تُقدم أقل الأسعار بمناقصة “ميناء الشويخ”

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، بأنها تقدمت بأقل الأسعار في مناقصة تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والمتحركة والمعدات الأرضية في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ، إن المناقصة بقيمة 3.52 مليون دينار (11.8 مليون دولار)، ولمدة 36 شهراً.

وأوضحت “الرابطة” في البيان، أنها لم تتسلم حتى الآن أي إخطار رسمي بترسية المناقصة المذكورة، وأن هذه المعلومات بناءً على حضور مندوب الشركة باجتماع فض عطاءات المناقصة بتاريخ 14 فبراير الجاري بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع، حال ترسية المناقصة سالفة الذكر، تحقيق عائد من العقد في حدود 5% صعوداً أو هبوطاً بحسب طبيعة التنفيذ والتغييرات التي تطرأ حينها.