إفصاحات الشركات المدرجة

نمو أرباح القابضة المصرية الكويتية 93% في 2017

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القابضة المصرية الكويتية خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 92.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 138.18 مليون دولار خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 71.7 مليون دولار في 2016.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها المجمعة إلى النمو في صافي نشاط الأسمدة بنسبة 230% وقيام الشركة خلال العام ببيع حصة من مساهمتها بالشركة المصرية للهيدروكربون وبيع حصتها بصندوق أي اسكويرد كابيتال فاند.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 348.7 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 343.07 مليون دولار في العام السابق له بنسبة 1.7%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة في 2017، إلى 21.4 مليون دولار، مقابل 32.3 مليون دولار في 2016.

خسائر “تمكين” ترتفع إلى 89 ألف دينار

أظهرت البيانات المالية لشركة تمكين القابضة (الصفاة العالمية القابضة سابقا)، ارتفاع خسائر العام الماضي 101.7% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الشركة للبورصة ، بلغت خسائر العام 89.06 ألف دينار (298.2 ألف دولار)، مقابل خسائر بنحو 44.15 ألف دينار (147.8 ألف دولار) في عام 2016.

وبلغت خسارة السهم في العام الماضي 1.33 فلس، مقابل خسارة للسهم الواحد تُقدر بنحو 0.066 دينار في عام 2016.

وقالت الشركة في بيانها للبورصة امس إن ارتفاع خسائر الفترة يعود إلى الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية.

الحكم بدعوى “الوطنية للوساطة” ضد “سنام العقارية” 28 الجاري

قالت شركة سنام العقارية إن المحكمة قررت مد أجل الدعوى المرفوعة ضد الشركة من قبل الشركة الوطنية للوساطة، للحكم بجلسة 28 فبراير 2018.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ، أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب تعويض مدني مؤقت بمبلغ 5001 دينار كويتي.

يُذكر أن محكمة أول درجة كانت قد قضت مطلع فبراير الجاري، بتأجيل دعوى “سنام” ضد أعضاء مجلس إدارة “الوطنية للوساطة” إلى جلسة 11 مارس القادم.