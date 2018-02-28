إفصاحات الشركات المدرجة

“كابيتال إنتليجنس” و”فيتش” تثبتان تصنيفات “المتحد”

أعلن البنك الأهلي المتحد الكويتي أن وكالتي فيتش وكابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني أصدرتا تقريرهما الدوري عن البنك، ولم يتضمن التقرير أي تغيير في تصنيفات “المتحد”.

وأوضح البنك في بيان للبورصة أن “فيتش” ثبتت تصنيف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته طويلة وقصيرة الأجل عند مستويي “+A” و”F1″ على الترتيب”، وتصنيف القدرة على الاستمرار عند “-bbb”، مع نظرة مستقبلية مُستقرة.

كما ثبتت وكالة “كابيتال إنتليجنس” تصنيف العملات الأجنبية للبنك في الأجلين طويل وقصير الأجل عند مستويي “+A” و”A2″ على الترتيب، فيما ثبتت تصنيف القوة المالية للبنك عند الفئة “-A”.

ويُعد “المتحد” أكبر عضو في مجموعة البنك الأهلي المتحد ومقرها البحرين.

“الاستئناف” تُلزم “يونيكاب” بسداد 2.1 مليون دينار

حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف المُقدم من شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ضد عبدالمحسن علي الخاجه، في الدعوى المُقامة من الأخير ضد الشركة وألزمت “يونيكاب” سداد 2.11 مليون دينار لصالح المُدعي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن “الاستئناف” رفضت كذلك الاستئناف المُقدم من عبدالمحسن خاجه ضد “يونيكاب”، موضحة بأنها ستقوم بالطعن على حكم المحكم في المواعيد المُقررة قانوناً.

ويتعلق موضوع الدعوى بندب خبير بناءً على طلب المُدعي (عبدالمحسن خاجه) لطلب الأخير إلزام “يونيكاب” سداد مبلغ 2.56 مليون دينار لصالحه.

وحكمت محكمة أول درجة في وقت سابق بفسخ اتفاقية المشاركة موضوع التداعي المؤرخ في 15 يونيو 2008، وألزمت المدعى عليها (يونيكاب) بأن تؤدي إلى المُدعي (عبدالمحسن خاجه) مبلغ 2.11 مليون دينار، وهو ما أيدته “الاستئناف”.