إفصاحات الشركات المدرجة

تابعة لـ”الرابطة” تفوز بعقد مع الجيش الأميركي بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل إن شركة كي جي إل للنقل، المملوكة للمجموعة بنسبة 97%، قد فازن بعقد الـ”هيفي ليفت” مع الجيش الأميركي، والخاص بعمال النقل بمناطق الخليج العربي والعراق والأردن.

وقالت “الرابطة” في بيان للبورصة ، إن قيمة الحد الأعلى للعقد 550 مليون دولار (بما يُعادل 164.65 مليون دينار)، فيما يبلغ الحد الأدنى للعقد مليون دينار (بما يُعادل 299.4 ألف دولار).

وأوضحت الشركة أن العقد لمدة 5 سنوات بداية من مارس 2018، موضحة بأنه لا يمكن حالياً تحديد نصيب “الرابطة” من العقد حيث يعتمد ذلك على احتياجات الجيش الأميركي.

وأضافت “الرابطة” أن العائد المتوقع من العقد بحدود 5% من نصيب الشركة في العقد، موضحة بأن هذه النسبة قابلة للتغيير صعوداً أو هبوطاً أثناء فترة التنفيذ سواء من حيث ظروف التنفيذ أو التغييرات السعرية.

5.9 مليون دولار أرباح “إنوفست” في 2017

أظهرت النتائج المالية لشركة إنوفست، المدرجة ببورصتي البحرين والكويت تحقيقها ارباحا سنوية في 2018 بنحو 5.9 مليون دولار في عام 2017، مقابل نحو 10.1 مليون دولار في عام 2016، بانخفاض قدره 42%.

فيما تحول الشركة للخسارة في الربع الرابع من عام 2017، مقارنة بالربع المقارن في عام 2016 ووفقاً للنتائج، حققت الشركة خسارة بنحو 13.1 مليون دولار في الفترة، مقابل ربح قدره 900 ألف دولار بالفترة نفسها من عام 2016.

كما أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 18.9 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2017، مقابل أرباح بنحو 9.19 مليون دولار للفترة ذاتها بالعام 2016، بنمو نسبته 105.7%.

542 ألف دينار خسائر “مبرد القابضة”

أظهرت البيانات المالية لشركة مبرد القابضة، تحول الشركة للخسائر في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016 حيث بلغت خسائر الفترة 542 ألف دينار (1.81 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 354 ألف دينار (1.18 مليون دولار) للربع الرابع من عام 2016.

وعلى المستوى السنوي، بلغت أرباح الشركة في العام الماضي 1.84 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.27 مليون دينار للعام 2016، بنمو في الأرباح بنسبة 44.9%.

وأوضحت مبرد في بيان، أن ارتفاع الأرباح السنوية يعود إلى الربح الناتج من عملية بيع استثمار في شركة زميلة، وتحسن نتائج الشركات التابعة.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 161.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 2.39 مليون دينار مقابل أرباح بنحو 913.69 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2016.

وأوصى مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وهي نفس توزيعات عام 2016.