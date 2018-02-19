نواف الهاملي
اقبال سيد بهبهاني, واحدة من بنات الكويت اللواتي فتحن الابواب امام تحقيق كل الانجازات الوطنية ولها بصمات بارزة في دعم كل الطاقات الشبابية الكويتية والانسانية “دانة الكويت”, اقبال سيد بهبهاني ابنة احد رجالات الكويت الذين اثروا النهضة الاقتصادية وهو الحاج سيد اسماعيل بهبهاني رحمه الله, نشأت على قيم الكويت واخلاق ومبادئ ارسى قواعدها الآباء والاجداد الذين كافحوا من اجل لقمة العيش الحلال, قوامها الشرف والامانة والصدق والاخلاص والعمل الجاد.
تمتاز اقبال بهبهاني بتجربة ثرية انسانية من خلال تعايشها الدائم وتواصلها المستمر مع اصحاب الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم ودعمهم في تحقيق النجاحات والانجازات الطيبة ولم تبخل يوما على اي صاحب عطاء وطني في دعمه وتشجيعه, وتعزيز كل سبل النجاح على مختلف اشكاله والوانه.
اقبال بهبهاني يشغلها دائما الاحساس بمعاناة الآخرين والوقوف معهم ودعم مهاراتهم وابداعاتهم المختلفة.
هذه المرأة لا تميز بين غني وفقير, او حضري وبدوي, او شيعي وسني, فهي تجسد النموذج الطيب الذي يتعاطى مع كل المذاهب والاديان, فهي صاحبة عطاء انساني لا ينضب وصاحبة قيم نبيلة لا تنتهي, تحب التكتم على اي نشاطات خيرية او اعمال كريمة او مواقف وطنية عامة من دون ضجيج اعلامي, تدعو دائما الى مهرجانات خيرية ذات طابع اجتماعي وانساني شامل من دون استثناء, وهي تدعو الى التعايش في سلام بين اهل الاديان.
اقبال بهبهاني تاج على رؤوس الاشهاد, وستبقى دانة الكويت الغالية التي لا تقدر بثمن, نسأل الله ان يوفقها ويكتب لها الخير والبركة مع ابنائها واسرتها الكريمة.
كاتب كويتي
nawaf_ hamly- yho.com
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