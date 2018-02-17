إقبال ضعيف على تحديد العضوية بالأندية

قالت سعاد حاكم مدير ادارة الاندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على لجان تسجيل العضوية بالاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة ان اجمالى عدد الذين قاموا بتسجيل العضوية الجديدة بالاندية الشاملة والمتخصصة خلال اسبوعين منذ فتح باب مطلع فبراير الجارى 60 عضواً فى 35 نادياً شاملاً ومتخصصاً.

واضافت ان عدد الاعضاء الذين سجلوا فى الاندية الشاملة بلغ 45 عضواً(رجال فقط) فيما سجل بالاندية المتخصصة 15 عضواً (7 رجال و8 سيدات).

وشهد الاسبوع الاول تسجيل 11 عضواً والأسبوع الثانى 34 عضواًبالاندية الشاملة جميعهم من الرجال ولم يشهد الاسبوع الاول تسجيل اى عضوية بالاندية المتخصصة.

واضافت حاكم ان التسجيل فى الاندية الشاملة اقتصر على 4 اندية فقط من بين 16 ناديا وهى العربى 21 عضواً والجهراء 19 عضواً والقادسية 3 اعضاء وكاظمة عضوين.

اما فى الاندية المتخصصة فاقتصر التسجيل فيها على 5 اندية من بين 19 نادياً وهى النادى البحرى 10 اعضاء ونادى الفتاة عضوين، وعضواً واحدا فى كل من اندية الصيد والفروسية والصم والهجن.

وتابعت: ان تسجيل العضوية العاملة الجديدة بالأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة لسنة 201 ستستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، حيث يتم التسجيل من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء طوال أيام الاسبوع ما عدا العطلات الرسمية.

وبينت ان عملية التسجيل فى جميع الاندية الرياضية تسير على على الوجه الاكمل مشيرة الى انها حرصت منذ بدء عملية التسجيل على القيام بجولات مكثفة للمتابعة والتواصل شملت جميع الاندية الشاملة والمتخصصة، واشادت حاكم بتعاون مجالس ادارات الاندية مع لجان التسجيل واعربت عن املها ان تستمر هذه الروح الطيبة من التعاون والتنسيق خلال الفترة المتبقية والحفاظ على الصورة الحضارية الراقية التى تمضى بها عمليه التسجيل والسداد.

وثمنت حاكم دعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح وحرصه على متابعة كافة الامور المتعلقة بعملية التسجيل وتهيئة المناخ الملائم وتوفير كافة الامكانيات لانجاحها وتسييرها بيسر وسلاسة وفق القواعد القانونية التى تنظم هذا الامر.