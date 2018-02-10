إلتون جون يلغي عروضاً تتزامن مع زفاف هاري وميغان

ألغى إلتون جون عرضين كان يفترض أن يقدمهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية بسبب تضارب موعديهما مع حفل زفاف الأمير هاري على خطيبته ميغان ماركل في مايو المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحضره المغني كضيف ومؤد.

وتمت الاشارة إلى أن العرضين، اللذين كانا من المقرر إقامتهما يومي 18 و19 مايو المقبلين في الكولوسيوم “المدرج الروماني” بقصر القياصرة ألغيا على موقع الحجز الرسمي لاقامة جون في مكان العرض.

وذكر المنظمون: بسبب تضارب المواعيد، قام إلتون جون بإعادة جدولة العرضين اللذين كان سيقدمهما الجمعة، 18 مايو والسبت 19 مايو لأغنية “بيانو بمليون دولار” في الكولوسيوم في “قصر القياصرة” إلى الاحد السادس من مايو والاربعاء 16مايو.

يذكر أن جون (70 عاما) قدم عرضاً في جنازة الأميرة ديانا عام 1997 وهو المفضل لدى الناشرين البريطانيين لكي يغني في زفاف ابنها في قلعة ويندسور، وهي أحد المقرات الملكية خارج لندن.

وكان جون أعلن الشهر الماضي عن نيته لاعتزال الجولات الموسيقية، ليقدم لملايين من معجبيه الفرصة لرؤيته في جولة عالمية نهائية “وداعا طريق قالب الطوب الأصفر” التي ستنتهي في عام 2020 .

وأضاف جون أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع زوجه ديفيد فرنيش وابنيه .