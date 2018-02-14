إلزام العدل بتمكين 6 طالبات من دخول اختبارات وظيفة باحث قانوني

قضت المحكمة الادارية السادسة بالغاء قرار وزارة العدل والزامها بقبول اوراق 6 طالبات متفوقات وتمكينهن من دخول الاختبارات والمقابلة الشخصية لوظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهل لوظيفة وكيل نيابة في الدعوى المرفوعه من المحامي محمد الانصاري .

وجاء في الحكم، بقبول الدعوى والتدخل الهجومي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق المدعية والمتدخلات هجوميا المقدمة لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدى المؤهل لوظيفة وكيل نيابة مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها قبول اوراقهن وتمكينهن من الدخول إلى الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة لهذه الوظيفة على النحو المبين بالاسباب، والزمت جهة الادارية المصروفات مبلغا مقداره مئة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية لكل من المدعية والمتدخلات هجوميا ، وامرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية اقامت دعواها مطالبة بوقف تنفيذ قرار وزارة العدل الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق المدعية المقدمة لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدى المؤهل لوظيفة وكيل نيابة مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها قبول اوراقها وتمكينها من الدخول إلى الاختبارات و المقابلة الشخصية المقررة لهذه الوظيفة.