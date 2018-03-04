إلزام هيئة الإعاقة بإصدار شهادة إعاقة لطفلة مصابة بالسكر

ألزمت المحكمة الادارية هيئة الإعاقة بإصدار شهادة إعاقة لابنة مواطن حيث انها مصابة بداء السكري من النوع الاول سكر الاطفال.

وكان المواطن تقدم لعمل لجنة في هيئة الإعاقة لإثبات ان ابنته تندرج تحت مفهوم الإعاقة الا ان الهيئة رفضت طلب موكله بإدراج ابنته ضمن حالات الإعاقة.

وقال دفاع والد الطفل أحقية الاطفال المصابين بداء السكري من النوع الاول ان يندرجوا تحت مظلة قانون 2010/8 فرفع دعوى قضائية لموكله بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر، مطالبا بأحقية ابنته بإثبات نوع ودرجة اعاقتها مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية.

وبعد تقديم المذكرات القانونية من قبل المحامي واطلاع المحكمة عليها حكمت المحكمة للمدعي بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر بإصدار شهادة اعاقة مع حقها في الاحتفاظ بالأثر الرجعي من ميزات مالية منذ تاريخ اصابتها بالمرض.