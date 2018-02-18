• ما تريده الحكومة يهدف إلى توحيد الكوادر والعلاوات لمعالجة الفجوة في الرواتب

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

عاد ملف مشروع قانون البديل الستراتيجي للرواتب ـ الذي بدا وكأنه سقط سهوا من حسابات السلطتين خلال الفترة الماضية ـ إلى طاولة بحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة التي ناقشته خلال اجتماعها أمس في ظل غياب حكومي أثار استياء وغضب أعضاء اللجنة؛ فيما كشفت مصادر نيابية عما وصفتها بأنها “نقطة الخلاف المحوري بين اللجنة والحكومة”،التي تصر على إلغاء الكوادر مع استثناء “جهات معينة” كشرط لتمرير البديل في حين يتمسك النواب باستمرار الكوادر وعدم استثناء أي جهة منه، سيادية كانت أو غير سيادية.

وأكدت المصادر لـ “السياسة” أن البديل الذي تريده الحكومة يهدف إلى توحيد الكوادر والعلاوات كافة بهدف معالجة الفجوة والاختلالات الموجودة في الرواتب وتحقيق العدالة ما أمكن والتوصل إلى نظام شامل وكامل لتوصيف وتقييم الوظائف.

وأضافت:إن الحكومة تتوقع أن يحقق البديل ـ في حال تطبيقه ـ وفراً سنويا في الميزانية يبلغ نحو ملياري دينار، لافتة إلى أنه يعالج كذلك استمرار زيادة نسبة الرواتب من إجمالي الإنفاق العام التي تقترب من 60 في المئة.

وقالت:إن الحكومة أطلقت تحذيرات عدة من استمرار النهج المالي نفسه سواء في الرواتب والأجور أو حتى في قضايا الدعوم واستمرار الاعتماد على النفط في دخل الدولة،مشيرة إلى أنها تعتبر أن إقرار البديل وفق تصورها ـ الحكومي ـ أحد أبرز الضمانات لاستقرار الميزانية وعدم تضرر الباب الأول.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لن تضع قانون البديل ضمن أولوياتها، محذرة من وجود “أمور تحاك خلف الكواليس” للإجهاز على الكوادر المالية التي ستبقى حقّاً مكتسبا للموظفين لن نتنازل عنه تحت أي ظرف أو تسوية مع الحكومة.

وكشفت ان اللجنة أبلغت الحكومة بأنه في حال أصرت على إلغاء الكوادر بغية التوصل إلى “رواتب موحدة” فإن البديل الجديد يجب أن يبدأ سلم الرواتب فيه من الحد الذي وصل اليه الكادر ما يعني رفض أي تقليص أو خفض في رواتب المتمتعين بكوادر مالية.

وكان مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور أكد في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن الحكومة غير جادة في إقرار القانون،معتبرا أن غياب الوزراء المعنيين عن حضور اجتماع أمس أبلغ دليل على عدم الجدية.

واضاف عاشور: للأسف الشديد غاب الوزراء المعنيون وغابت الجهات المعنية المرتبطة وكذلك الشركة المكلفة بتقديم دراسة بشأن موضوع البديل، وأنا شخصيا كان لدي تحفظ على البديل بسبب عدم جدية الحكومة في تطبيق القانون خصوصا بعد خروج الشيخ محمد العبد الله من الحكومة.

وأضاف: ناقشنا المشروع ونؤكد أن الوضع الحالي لموظفي الدولة يفترض ألاّ يمس، وهناك اكثر من استثناء لجهات عديدة ، ولو كانت هناك جدية فإن من الواجب ألا نستثني اي جهة.

وأكد أنه لا يمكن ان يوافق على البديل قبل ان يرى التفاصيل مثل السلم الوظيفي وغيره،وهذا غير موجود في القانون المقدم،مضيفا :”لهذا لا يمكن ان نعطي تفويضا على بياض للحكومة يمكّنها من اتخاذ ما تراه الحكومة في هذا الجانب”.