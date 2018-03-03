طلال السعيد

سرت شائعة بين الناس تم تداولها بكثرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تقول :ان الداخلية سوف تلغي المخالفات المسجلة على الناس في سنة2017 تزامنا مع الأعياد الوطنية وتم تداول تلك الإشاعة بشكل كبير فسارعت الداخلية الى إصدار بيان ينفي هذا الكلام ويؤكد ان المخالفات قائمة ولاصحة لما يتم تداوله وليس هناك لا إعفاء ولا إلغاء للمخالفات نهائيا!!ومن ناحية ثانية فإن مخالفي قانون الإقامة يمنحون فترة سماح أو مهلة المغادرة ويتم إعفاؤهم من دفع الغرامات التي لاتختلف كثيرا عن مخالفات المرور ويتم كذلك السماح لهم بتسوية اوضاعهم من دون دفع الغرامات وكلما انتهت المهلة يتم تمديدها تلقائيا وبدلا من الشهرين أربعة أشهر مع الاعفاء التام من كل الغرامات!!والسؤال المهم جدا ما الذي يجعل الاعفاء من دفع الغرامات أو تسوية وضع المخالفين حلالاً على الوافدين بينما رفع المخالفات عن المواطنين حرام؟ بل لَم يفكروا حتى مجرد تفكير باعفاء المخالفين من المواطنين او تسوية اوضاعهم كالتأكيد او التقسيط والمواطن أولى وأحق من الوافد بالاستفادة من الاعفاءات بمناسبة أعياده الوطنية مع العلم ان مخالفي قانون الإقامة لم يغادر منهم الا عدد قليل جداً قياسا لما يتم تداوله عن أعدادهم فالبعض يقول ان عددهم تجاوز ال 120الف مخالف والبعض يقول انهم اكثر فهناك من المخالفين من لانوجد لهم أصلا قاعدة بيانات وليسوا مسجلين و لايزال اغلبهم موجودين في البلاد يعملون ويتجوّلون ويحولون الأموال الى بلدانهم ولايمسك بهم احد بل ان بعض الكفلاء والذين قدموا بلاغات تغيب ولايزالون يحتفظون بجوازات سفر الهاربين من عمال المنازل الذين غادروا البلاد ووصلوا الى بلدانهم بفضل المهلة القابلة للتمديد ولايعرف كيف استطاعوا المغادرة من دون حتى جوازات سفر وعليهم بلاغات تغيب ! بينماالمواطن الكويتي البسيط لايستطيع المغادرة حتى لو عليه ديناران فقط!!كذلك فان المواطن المثقل بالديون احق من الوافد بأن يعطى فترات السماح كأن يسمح له اثناء المهلة بتجديد دفتر سيارته مع تأجيل دفع المخالفات الى نهاية الدفتر كفترة سماح مثله مثل الوافد مخالف القانون الذي يقال له غادر خلال المهلة معززاً مكرماً من دون دفع الغرامة ورغم ذلك يصر على البقاء ولايغادر فوجوده مخالفا للقانون أرخص له بكثير من وجوده القانوني حيث تترتب عليه التزامات كثيرة أهمها الالتزام بالعمل عند الكفيل بينما اذا هرب من كفيله واشتغل وهو مخالف يكون راتبه مضاعفاً عند غير الكفيل ومتى ما أراد المغادرة ماعليه الا ان ينتظر المهلة المقبلة لكي يغادر معززا مكرما فهناك الف مهلة ومهلة بالطريق بينما لاتوجد مهلة واحدة اوفترة سماح يستفيد منها المواطن حتى لو كانت مهلة تأجيل الدفع او تقسيط المبالغ الكبيرة وليس الاعفاء فالداخلية تسارع الى نفي ذلك بينما المهلة تمنح تلو المهلة للوافد فقد اصبح خيرنا لغيرنا والله المستعان…زين