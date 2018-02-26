إلغاء حفلات بلقيس بأمر الطبيب

اعتذرت الفنانة بلقيس فتحي من جمهورها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم احيائها حفلين بدولة الامارات، كان الاول مقررا اقامته في القرية العالمية في دبي في الثاني من شهر مارس المقبل، اما الثاني ففي ابوظبي في الثامن من مارس ايضا، وذلك لان حملها في خطر ولم يسمح لها الطبيب بالسفر. وقالت بلقيس: “احبتي كان يفترض احياء حفل القرية العالمية في دبي بتاريخ الثاني من مارس وحفل اخر في العاصمة ابوظبي في الثامن من مارس، ولكن بسبب عارض صحي يشكل خطرا علي وعلى طفلي منعني الطبيب من السفر، وهو خارج عن ارادتي تماما… وسوف نعوضها لاحقا واعتذر ولكن الحمد لله على كل شيء.